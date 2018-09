Tom Cruise anuncia o início das gravações do novo "Top Gun"

Nuno Azinheira 31 Maio 2018 às 16:16 Facebook

Foi dos maiores êxitos do cinema da década de 80. Prepare-se, porque 32 anos depois, Tom Cruise está de volta àquele que foi um dos seus maiores sucessos.

Se é fã do filme que estreou em 1986, vai gostar de saber que as gravações da sequela "Top Gun: Maverick" arrancaram esta quinta-feira. O anúncio foi feito por Tom Cruise, através das redes sociais.

O audaz piloto Pete "Maverick" Mitchell está de volta e o ator fez questão de partilhar a novidade com os seguidores. Através do Instagram, Tom Cruise publicou uma fotografia em que dá o mote para o início das gravações do novo filme.

"Dia 1", escreveu o ator de 55 anos na descrição da fotografia em que é possível observar a personagem de Tom Cruise equipada a olhar para um avião caça.

Num mundo em que as guerras tecnológicas são cada vez mais evidentes, neste filme da Paramount Pictures, em conjunto com a Skydance Media, o piloto Maverick irá enfrentar ameaças de drones.

"Top Gun: Maverick" terá o realizador Joseph Kosinski a comandar as operações. A data de estreia está prevista para o dia 12 de julho de 2019.