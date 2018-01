Ana Filipe Silveira Hoje às 13:18 Facebook

Durante o programa "The Daily Show", o comediante Trevor Noah criticou o presidente dos Estados Unidos, questionando o porquê de Donald Trump preferir imigrantes da Noruega. "Porque não de Portugal?"

Recentemente, Donald Trump foi alvo de mais uma polémica depois de classificar El Salvador, Haiti e várias nações africanas de "países de mer**", afirmando que preferia receber imigrantes noruegueses nos Estados Unidos.

As declarações do presidente norte-americano têm suscitado várias críticas, e o apresentador do programa "The Daily Show", Trevor Noah, não deixou de comentar o assunto, de forma humorística.

O comediante, de nacionalidade sul-africana, mostrou-se ofendido com as palavras de Trump, ao começar por acusá-lo de racismo. Lembrando que é originário de um desses países, sublinhou que o presidente devia considerar os habitantes "tão burros, que nunca entenderiam as suas declarações".

Trevor acrescentou que, para piorar as coisas, Donald Trump mostrou preferência não por um país branco qualquer, mas "pelo mais branco de todos" - a Noruega. "Porque não de Portugal?", questionou.

"Ele nem sequer falou dos países mais a sul, como Portugal. Ele escolheu a Noruega, um país onde as pessoas são tão brancas que até usam protetor lunar", afirmou o apresentador.