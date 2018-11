Trump ouve "descasca" por citar "A Guerra dos Tronos"

Carolina Morais Hoje às 11:07 Facebook

Donald Trump invocou uma famosa frase de "A Guerra dos Tronos" para anunciar, no Twitter, o regresso das sanções dos Estados Unidos ao Irão. A HBO respondeu à letra.

"As sanções estão a chegar." Foi com esta mensagem, acompanhada de uma fotografia sua, que Donald Trump anunciou, no Twitter, o regresso das sanções norte-americanas ao Irão. Mas a referência à famosa frase de "A Guerra dos Tronos" - "O inverno está a chegar" -, não agradou ao canal de televisão.

Horas depois do "tweet" do presidente dos Estados Unidos, a produtora de televisão alertou, através de um comunicado: "Preferíamos que a nossa marca registada não fosse indevidamente utilizada para fins políticos."

Além disso, a emissora recorreu à rede social preferida de Trump para lhe responder, em tom de brincadeira, na mesma moeda. "Como se diz 'utilização indevida de marca registada' em 'dothraki'?", lê-se no "tweet" da HBO, que faz referência à linguagem falada por um dos povos da história escrita por George R. R. Martin.

Donald Trump, ao contrário do seu antecessor, nunca antes expressou qualquer interesse por "A Guerra dos Tronos". Barack Obama, por outro lado, revelou-se um fã de tal ordem que os criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, lhe enviaram episódios da sexta temporada quando esta ainda nem sequer se tinha estreado.