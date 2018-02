Tudo a postos para a primeira semifinal do Festival RTP da Canção

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:28 Facebook

Faltam poucas horas para o início da primeira semifinal do Festival RTP da Canção, da qual serão apurados sete finalistas. Nas redes sociais, os anfitriões da noite mostram-se a postos para a festa que se avizinha.

Jorge Gabriel e José Carlos Malato foram os rostos escolhidos pela estação pública para conduzir a primeira semifinal do evento, esta noite, no Estúdio 1 da RTP, em Lisboa. Os dois apresentadores têm, a partir dos seus perfis de Instagram, revelado alguns pormenores do evento deste domingo.

O primeiro, por exemplo, deu conta do início do "derradeiro ensaio geral" marcado para esta tarde. Na fotografia dividida com os seus fãs, é possível ver-se parte do palco construído para o Festival RTP da Canção 2018.

Ensaios para ultimar pormenores não têm, de resto, faltado nos últimos dias. Este sábado, o dia de trabalho terminou já depois das duas horas da manhã, conforme adiantou Jorge Gabriel.

José Carlos Malato aproveitou para, no primeiro ensaio geral, realizado este sábado, registar para a eternidade o seu encontro com Fernando Tordo, nome forte da música portuguesa que compôs um dos temas que se vai escutar na gala desta noite. Tordo entregou a canção "Para te dar abrigo" a Anabela.

Para além do tema composto pela voz de "Tourada", competem por um lugar na final do Festival RTP da Canção, em Guimarães, as canções da autoria de José Cid (que a interpreta), Diogo Clemente (Peu Madureira), Francisca Cortesão (Joana Barra Vaz), Janeiro (cantada por si), Jorge Palma (Rui David), JP Simões (que dá voz à canção), Júlio Resende (Catarina Miranda), Benjamim (Joana Espadinha), Mallu Magalhães (Beatriz Pessoa), Nuno Rafael (Bruno Vasconcelos), Paulo Praça (Maria Amaral) e Rita Dias (que canta o tema).

A primeira semifinal do Festival RTP da Canção tem início marcado para as 21.06, na RTP1 e RTP Play.

A segunda decorre no próximo domingo, dia 25, com Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo no comando da emissão. Já a final, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, realiza-se a 4 de março e conta com Filomena Cautela e Pedro Fernandes como anfitriões.