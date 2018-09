Tudo sobre a nova grelha de programação da RTP

Hoje às 14:50 Facebook

A nova grelha de programação da RTP foi apresentada esta quinta-feira e trouxe consigo diversas novidades nas áreas do entretenimento, informação e desporto.

Na área do entretenimento, José Fragoso, diretor de programas da estação pública, e a sua equipa apostam em formatos novos como "Joker", com Vasco Palmeirim, que já está no ar, e "O Artesão", apresentado por Sílvia Alberto, que ainda não tem data de estreia.

"É um programa em que mostramos a vida de pessoas que, por alguma razão, não tiveram um plano B e encontraram este programa como uma alternativa para uma vida profissional (...). Por outro lado, é uma forma de divulgar o artesanato nacional, que, muitas vezes, é secular", contou a apresentadora, de 37 anos, que confirmou estar grávida de um menino.

No entretenimento, destaque ainda para "Acende a Luz Para Eu Te Ouvir", que será transmitido na RTP2, um programa no qual o público vai ter a oportunidade de aprender língua gestual e cuja estreia está marcada para 23 de setembro.

A área da ficção também é um setor essencial para José Fragoso e, por isso, até ao próximo ano, a RTP vai exibir pelo menos um filme português por mês no seus canais. O público poderá assistir a "São Jorge", "Perdidos", "Soldado Milhões" e "100 Metros", entre outros.

"A ficção é uma das áreas essenciais de investimento. A RTP1 é, neste momento, a maior sala para ver ficção em Portugal", frisou o diretor de programas no evento, que decorreu no Lisbon Art Center & Studios, em Lisboa.

Na nova agenda televisiva, além das séries, vai poder ser vista a peça de teatro "Claraboia", baseada numa obra de José Saramago e encenada por Maria do Céu Guerra. Esta adaptação chega ao pequeno ecrã a 6 de outubro.

No que diz respeito à informação, a RTP vai passar a transmitir um programa liderado pela jornalista Estela Carvalho, no qual os convidados vão contar histórias de uma "forma diferente do habitual".

Paulo Dentinho, diretor de informação do canal, anunciou que as notícias na RTP3 passarão a ser atualizadas de 30 em 30 minutos e que o "Telejornal" será transmitido em simultâneo na RTP1 e na RTP3.

No desporto, Hugo Gilberto, subdiretor de Informação, afirma que "falar da seleção [nacional] é falar de Rádio e Televisão de Portugal" e assegura que, no próximo ano, serão feitas mil horas de transmissão de modalidades para lá do futebol."