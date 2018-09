Tudo sobre a sexta edição de "The Voice Portugal"

AFS Hoje às 12:35 Facebook

O programa "The Voice Portugal", transmitido na RTP1, está prestes a regressar. A apresentadora Catarina Furtado, os mentores Aurea, Mariza Liz, Mickael Carreira e Anselmo Ralph e José Fragoso, diretor de programas da estação pública, juntaram-se na rua para promover a nova edição.

O elenco do concurso musical esteve, esta quarta-feira, no Saldanha, em Lisboa, a conquistar português a português. Catarina Furtado, Aurea, Mariza Liz, Mickael Carreira e Anselmo Ralph distribuíram panfletos e alertaram para a estreia do programa, marcada para este domingo, às 21 horas.

"Este é um dos formatos mais excecionais da ficção nacional e está há vários anos na RTP. Eu próprio, em 2011, fui a Amesterdão [Holanda] ver um dos seus primeiros episódios. (...) Continua a ter um envolvimento com o público fantástico", começou por dizer José Fragoso, revelando que, este ano, existe um "naipe invulgar de concorrentes" e "cheio de talento".

Na nova temporada que se avizinha, o formato sofreu uma alteração significativa que faz aumentar o nível de competitividade entre os mentores: o botão de "bloquear". Cada jurado tem a opção de impedir que o colega vire a cadeira nas provas cegas.

"A verdade é que sinto que desta vez existe uma ligeira e acentuada competição entre mentores. Porque, de facto, o grau está muito elevado e os concorrentes são muito bons, com estilos diferentes e vêm de diversos países", assegurou Catarina Furtado, salientado que "vão existir muitas histórias de vida" que vão cativar o público, o que é "essencial" neste tipo de programa.

"Por este programa fazemos tudo"

Rivalidades à parte, Marisa Liz salientou ser "uma sortuda" por poder fazer um projeto desta dimensão rodeada de "amigos". "Por este programa fazemos tudo. Temos a sorte de sermos amigos, de trabalhar juntos e bem num programa que é nosso", afirmou.

Já Anselmo Ralph sublinha que, ao contrário do que aconteceu nas edições anteriores, depois das provas cegas não existem favoritos à vitória. "Nas provas cegas não vais conseguir definir um vencedor. Está bastante equilibrado. São bastantes versáteis", garantiu.

"Em Portugal há muito talento e eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com malta nova. Há cantores que, tecnicamente, dão-nos dez a zero, que são grandes cantores. (...) E o nosso principal papel é tentar ajudá-los a encaixar ali", referiu Mickael Carreira, frisando que o "The Voice Portugal" é uma montra para todos os artistas em ascensão e não só para o vencedor.

Aurea espera conseguir ganhar pela primeira vez o troféu da competição. "A minha equipa está incrível, muito equilibrada, diversificada e estou muito contente com os meus concorrentes", disse.

No que diz respeito a caras novas, Mafalda Castro é a nova Repórter V. A locutora de rádio da Mega Hits, de 23 anos, chega para ocupar o lugar Jani Gabriel, que se mudou para a SIC.