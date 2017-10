Ana Filipe Silveira Hoje às 17:02 Facebook

Pela primeira vez na história do Reino Unido foi permitida a aparição em televisão, em "daytime", de um mamilo de mulher totalmente visível. A imagem faz parte do novo anúncio criada pela CoppaFeel! Caridade, no âmbito do Mês de Consciencialização para o Cancro da Mama.

O anúncio foi dado a conhecer pela primeira vez na passada sexta-feira, no programa da BBC "Good Morning Britain", durante uma conversa sobre a doença com Victoria Derbyshire, e será exibido integralmente esta segunda-feira.

As imagens mostram objetos inanimados a serem tocados, bem como homens e mulheres a tocarem no seu próprio peito e nos mamilos, com a finalidade de encorajar as pessoas a examinarem sinais de irregularidades e que podem ser revelador sintomas de cancro.

Entre os participantes no anúncio surgem caras famosas como a de Olivia Buckland, estrela do "reality show" "Ilha do Amor", da apresentadora de televisão AJ Odudu, da bloguer Anna Newton e do vlogger Lily Pebbles.

O anúncio será exibido na televisão e nos cinemas, em versões de 60 e 40 segundos, respetivamente, evitando o horário de programação infantil.

No Reino Unido, o cancro da mama é o cancro mais comum, com uma pessoa diagnosticada a cada 10 minutos, na sua maioria mulheres.