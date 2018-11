TVI anuncia casting para "Morangos Com Açúcar"

DS Hoje às 11:44 Facebook

Depois de anunciar o regresso de "Morangos Com Açúcar", em outubro, a TVI quer encontrar os futuros intérpretes da série que volta à antena no próximo ano. Para isso, vai organizar um casting já no próximo mês de dezembro.

Nos dias 8 e 9 de dezembro, numa primeira fase, e entre 15 e 18 do mesmo mês, a Wonderland irá receber, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, um casting cujo objetivo passa por encontrar os novos talentos da série "Morangos com Açúcar", que regressará em 2019.

Em declarações à imprensa, José Eduardo Moniz, consultor de conteúdos de entretenimento da Media Capital, que detém a TVI, justificou a escolha da maior feira de Natal de Lisboa como palco para as audições por se tratar de um espaço que irá ser procurado por muita gente e que, por esse motivo, irá facilitar a adesão de eventuais interessados.

"Vai existir uma diferença muito grande em relação aos 'Morangos' antigos. Estamos a trabalhar um projeto que é absolutamente novo, como se fosse uma coisa feita do zero", garantiu o antigo diretor-geral da estação de Queluz de Baixo. "A estreia é algures em 2019. Mal estejamos em condições de iniciar as gravações, certamente toda a gente saberá disso", garantiu.

Recorde-se que a estreia de "Morangos Com Açúcar" aconteceu em 2003, tendo-se prolongado por nove temporadas, antes de o último episódio ter ido para o ar em 2012. Nesse mesmo ano, foi lançado um filme baseado na história da série.