TVI no Porto para encontrar figurantes para novela

A Plural Casting está a recrutar figurantes de todas as idades na zona do Porto para participarem nas gravações da próxima novela da TVI. O "casting" decorre já no fim de semana, dias 1 e 2 de setembro.

Se sempre sonhou participar numa grande produção televisiva nacional, esta é a sua oportunidade. A produtora Plural Casting estará, na próxima semana, a recrutar figurantes de todas as idades no Porto, para participarem na próxima novela da TVI.

As inscrições são gratuitas e o "casting" decorre nos dias 1 e 2 de setembro - entre as 10 horas e as 13 horas e entre as 14.30 horas e as 18 horas - no Teatro do Bolhão. Tudo o que precisa de levar consigo é o seu documento de identificação e número de contribuinte.

Calcula-se que a novela em questão seja "A Teia" (título ainda provisório), com estreia prevista para o final do ano ou início de 2019. Embora ainda nada esteja confirmado, Alexandra Lencastre é apontada como um dos nomes no elenco.