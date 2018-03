Veja as primeiras imagens do programa de Ricardo Pereira na TV Globo

Nuno Azinheira Hoje às 19:27 Facebook

"Sem Cortes", o programa da TV Globo cujo principal apresentador será Ricardo Pereira, chega a Portugal já no próximo dia 10. Foram divulgadas as primeiras imagens do formato conduzido pelo ator português.

Ricardo Pereira foi o escolhido para apresentar, ao lado do ator brasileiro Thiago Rodrigues, que assumirá o papel de repórter, o mais recente programa da TV Globo. Em "Sem Cortes", formato que terá transmissão exclusiva em Portugal, o público vai poder acompanhar tudo o que se passa nos bastidores das novelas da estação.

As gravações desta nova aventura, cuja produção já arrancou, passam pelos estúdios da Globo localizados no Rio de Janeiro e em Portugal, de forma a "fazer a ponte entre os dois países". Torna-se então essencial a escolha de uma cara portuguesa para a condução do formato.

Recorde-se que Ricardo Pereira já apresenta na SIC, em conjunto com Sofia Cerveira, um magazine parecido chamado "E Especial".

As primeiras imagens de "Sem Cortes", em que serão realizadas entrevistas a alguns dos nomes de destaque da ficção brasileira, entre eles Tony Ramos, Lília Cabral, Nívea Maria e Eliane Giardini, já foram divulgadas.

Personalidades portuguesas, como Joaquim Monchique e Joana Solnado, também vão passar por "Sem Cortes". Parte das gravações tiveram lugar no "Sky Bar", em Lisboa, um dos locais eleitos para falar da ficção brasileira que ficou na memória dos portugueses.

O programa semanal, que contará com 28 episódios, chega à TV Globo, em Portugal, já no próximo sábado.