Vem aí a oitava edição da "Casa dos Segredos"

Manuel Luís Goucha acabou com as dúvidas: a TVI vai fazer regressar, em 2019, o formato "Casa dos Segredos" e, pela segunda vez, com o apresentador a assegurar a condução do "reality show".

A confirmação foi dada pelo anfitrião do programa, em direto, na emissão de segunda-feira do "talk show" matinal "Você na TV". Depois de, no corrente ano, se ter estreado na apresentação de "reality shows", Manuel Luís Goucha vai voltar a dar a cara por um programa desse género televisivo.

A estreia daquela que será a oitava edição de "Secret Story - Casa dos Segredos" - adaptação portuguesa de um formato original francês - foi apontada pelo apresentador para 2019. Será a segunda temporada com Goucha na sua condução, depois de ter substituído Teresa Guilherme (apelidada de "rainha dos 'reality shows'") na edição exibida entre fevereiro e maio deste ano.

A estrela do entretenimento da TVI fez ainda saber que também em 2019 o "cooking show" "MasterChef Portugal" regressará à antena da estação de Queluz de Baixo com concorrentes anónimos, depois de a última temporada deste género ter sido produzida em 2015.

Em 2016 e 2017, o programa esteve na grelha da TVI com a versão júnior, igualmente com Manuel Luís Goucha e os chefs Rui Paula e Miguel Rocha Vieira no papel de jurados. Também em 2017 se estreou a primeira época do "cooking show" com celebridades, mas aí com Leonor Poeiras como anfitriã.

Até ao final deste ano, o canal da Media Capital vai transmitir duas emissões especiais do "MasterChef Portugal" - uma de Natal e outra de Ano Novo -, nas quais participarão os concorrentes mais emblemáticos do programa.