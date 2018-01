Vem aí uma nova série produzida por J.J. Abrams

Hoje às 10:18 Facebook

O realizador, que atualmente trabalha para o universo da saga "Star Wars", prepara-se para arrancar com um novo projeto no mundo da televisão.

O norte-americano J.J. Abrams, responsável pela realização de alguns dos famosos filmes que integram as sagas "Star Wars" e "Star Trek" ou ainda de "Missão Impossível", prepara-se para arrancar com um novo projeto no mundo da televisão. Abrams revelou que está a trabalhar numa nova série de ficção científica.

O drama, ainda sem título divulgado, irá acompanhar a história de uma família que sofre um grave acidente de viação. Depois de a mãe, que é cientista, ficar em coma, uma jovem resolve investigar as suas experiências, acabando por ser transportada para uma terra desconhecida.

É então que se depara com uma batalha mundial contra uma "força monstruosa e opressiva", a qual vai ter de enfrentar.

De acordo com o site "The Hollywood Reporter", esta série poderá ser vendida à Apple ou à HBO, sendo que é este canal que transmite "Westworld", por cá emitida no TVSéries, na qual Abrams é produtor executivo. Entre os possíveis compradores estará ainda a Warner Bros..

J.J. Abrams será ainda produtor executivo ao lado do britânico Ben Stephenson e esta nova produção será o primeiro projeto televisivo escrito e realizado por si desde "Fringe", série de comédia emitida entre 2008 e 2013.

Já no mundo do cinema, o realizador tem a seu cargo o filme "Star Wars: Episódio IX", o nono capítulo da saga que tem estreia prevista para maio do próximo ano.