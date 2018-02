Ana Filipe Silveira Hoje às 12:00 Facebook

"The Looming Tower", a adaptação do livro homónimo de Lawrence Wright, está prestes a chegar ao pequeno ecrã. A série, que será transmitida pela plataforma de "streaming" Hulu, tem estreia marcada para o final de fevereiro nos Estados Unidos.

Baseado no livro do escritor Lawrence Wright, lançado em 2006, que lhe valeu a conquista de um Pulitzer na categoria de não-ficção, o novo drama da Hulu prepara-se para chegar ao pequeno ecrã. Chama-se "The Looming Tower" e será exibido pela plataforma de "streaming".

A minissérie, que conta com dez episódios, irá relatar os acontecimentos que antecederam o 11 de setembro, nomeadamente a escalada de poder de Bin Laden e da organização islâmica al-Qaeda, as principais ameaças aos Estados Unidos.

Focando-se na rivalidade entre a CIA e o FBI, que terá favorecido o atentado terrorista e a guerra contra o terror que se seguiu, a nova produção aborda a história numa outra perspetiva, considerada algo polémica.

No elenco juntam-se nomes como os de Jeff Daniels, que interpretará o protagonista, o chefe da Unidade Antiterrorismo de Nova Iorque John O'Neill, Alec Baldwin, que será um dos agentes da CIA, e Tahar Rahim, que assumirá o papel de Ali Soufan.

Ainda sem data de estreia em Portugal, a minissérie, escrita por Dan Futterman e realizada por Alex Gibney, chega aos Estados Unidos a 28 de fevereiro.