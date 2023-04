O nosso primeiro telefonema para Lisboa

Foi há pouco mais de um século, mas à luz da vertigem atual, bem poderia ter sido há dez mil anos. Desde quando um telefonema é digno de notícia? Não o assunto tratado na ligação telefónica, mas o telefonema propriamente dito. Pois bem, na edição de 24 de fevereiro de 1904, o Jornal de Notícias noticiava, "rejubilando", a sua primeira ligação telefónica para Lisboa. Um avanço que, lê-se no texto, nos colocava "a par dos grandes centros europeus mais adeantados".

"Devido a extrema e penhorante amabilidade do intelligentissimo 1.º official dos telegraphos, sr. Thomaz Ribeiro, que pela sua alta competencia foi o encarregado da montagem da linha telephonica entre Lisboa e Porto, tivemos hontem a satisfação de fallar, pela primeira vez, para Lisboa, pelo telefone", lê-se no primeiro parágrafo do notícia, arrumada entre uma tentativa de evasão de presos no Aljube e um episódio de violência (a detenção de uma costureira que se desentendeu com outra mulher, ferindo-a gravemente na testa com uma pedra).

Para quem, nos dias de hoje, consegue fazer quase tudo com um telemóvel, será praticamente impossível imaginar o gáudio de quem saudava a nitidez de uma ligação telefónica que permitia ouvir com impressionante clareza pessoas a mais de 300 quilómetros de distância.

"Primeiramente fallamos com a estação central de Lisboa e, depois, ainda com o nosso collega do «Seculo», gentileza mais a agradecermos ao sr. Thomaz Ribeiro. Da primeira vez a nitidez do som era tão completa a perfeita, que chegamos a perguntar se fallavamos para a estação do Porto. E, depois, como a linha particular do «Seculo» estivesse um ...) impedida, o som vinha com mais dificuldade; todavia, ouvia-se perfeitamente, o que demonstra a grande perfeição dos apparelhos empregados e o cuidado atento da montagem do novo telephone.Era tal a nitidez com que se ouvia, que na redacção do «Seculo» fez impressão, chegando alli também a julgar-se que lhe fallavam d"outro jornal de Lisboa", pormenoriza o relato, curto, mas bastante entusiástico.

A notícia da página 3 não terminaria sem novo agradecimento perante a amabilidade de quem ajudou o jornal a colocar-se na vanguarda. "De modo que é um facto esse novo melhoramento por que há muito se esperava e que nos colloca a par dos grandes centros europeus mais adeantados. Rejubilando, pois, com elle, agradecemos ao sr. Thomaz Ribeiro a fineza de nos ter proporcionado esse grande prazer".