Ator Paulo Rocha está de regresso à SIC e a Portugal

Sara Oliveira Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A SIC acaba de anunciar a contratação do ator Paulo Rocha, que regressa à estação televisiva dez anos depois.

Em direto do Rio de Janeiro, Brasil, no programa "Casa Feliz", Paulo Rocha apresentou-se como a mais recente contratação da SIC. "É um regresso muito feliz para um projeto que me está a deixar muito entusiasmado", confessou o ator, pronto para voltar a Portugal e agarrar um novo desafio



"Este é o momento certo", assumiu Paulo Rocha, revelando que a pandemia atrasou a vontade de ser de novo rosto da ficção da SIC, estação onde trabalhou antes de se mudar para o Brasil, onde tem vivido e trabalhado nos últimos anos.



O ator chegará a Portugal na segunda quinzena de agosto ou início de setembro. E trará a mulher, Juliana, e o filho, José Francisco, dois anos, que não ficarão por cá todo o tempo, pois a companheira tem compromissos profissionais em terras de Vera Cruz.



Em conversa com João Baião e Diana Chaves, Paulo confessou sentir saudades de representar em novelas nacionais.