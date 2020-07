Pedro Ribeiro deixa a direção de programas da TVI

Sara Oliveira Hoje às 09:30 Facebook

Quase seis meses depois, numa época de mudanças, o jornalista Pedro Ribeiro anuncia que já não integra a direção de programas da TVI, voltando a dedicar-se em exclusivo à rádio.

"A partir de hoje, não faço mais parte da direção de programas da TVI. Saio da TVI com a certeza de ter dado o meu melhor, tentado ajudar no que me foi possível e, sobretudo, com a noção de que aprendi muito sobre televisão, em condições e em tempos especialmente exigentes e difíceis", partilhou Pedro Ribeiro no Instagram.

O jornalista agradeceu "a toda a gente" com quem trabalhou, desejando "a todos a melhor sorte para o futuro". "Encontram-me na Rádio Comercial, agora de novo a tempo inteiro, e com a paixão de sempre", concluiu.

Pedro foi anunciado a 30 de janeiro deste ano como Diretor de Programas Executivo da TVI integrando a equipa de Nuno Santos que, no início do 2020, lidera toda a área de entretenimento e antena da estação.

Na altura, assumiu-se motivado por saber que havia "muito para fazer".

"Criar novos conteúdos, procurar originalidade, rasgo e talento com um único foco - voltar à liderança", sublinhou. Manteve-se na direção da Rádio Comercial e no ar nas manhãs radiofónicas.

Cerca de meio ano depois, Pedro Ribeiro deixa o cargo, uma semana após Cristina Ferreira ser anunciada como a nova diretora de entretenimento e ficção da TVI. A apresentadora só inicia funções a 1 de setembro, mas já anda a preparar o futuro em Queluz de Baixo e também nos estúdios da Plural.

Na sexta-feira, também foi apresentada a nova equipa da direção de informação. Anselmo Crespo é o diretor, sendo Lurdes Baeta diretora-adjunta, e Joaquim Sousa Martins, Pedro Benevides e Pedro Mourinho os subdiretores. Já a TVI Porto será liderado por João Fernando Ramos, que deixará a RTP no final deste mês para agarrar os novos projetos.