Pedro Sousa é o novo diretor do Canal 11

Pedro Sousa, que desempenhava até agora o cargo de coordenador de conteúdos, foi nomeado como o novo diretor do Canal 11, revelou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a página oficial do órgão federativo, Pedro Sousa assume as novas funções a partir da próxima semana.

Na nota, a FPF agradece na nota a Nuno Santos todo o trabalho desenvolvido no processo de construção e lançamento do Canal 11.

O Canal 11 é uma plataforma de conteúdos da FPF, disponível a partir de 1 de agosto de 2019 em várias operadoras.