"Pôr do Sol" regressa hoje, por "felicidade e toque de génio"

Depois de ter conquistado o público, a segunda temporada da série protagonizada pela família "Bourbon de Linhaça" estreia esta noite na RTP1.

Às 21 horas de segunda-feira, os fãs de "Pôr do Sol, novela que serve de paródia às novelas, estarão de olhos postos no ecrã da RTP1. A essa hora arranca a segunda temporada do programa, cuja primeira temporada teve um sucesso tão grande - e inesperado para os autores e atores -, que aos recordes de audiência na RTP, RTP Play e à exibição na plataforma de "streaming" Netflix se juntou um "merchandising" popular.

Por exemplo, começaram a aparecer as canecas ou as t-shirts com algumas frases da série - como "Comissão Nacional de Proteção de Agrobetos" ou "Santas tardes", "classe operária" -, e, entre os fãs mais fanáticos, há quem tenha batizado a tartaruga de "Felt" (a palavra mais utilizada por "Tó Mané", papel desempenhado pelo ator António Melo).