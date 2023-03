"Renovado" e "pioneiro": JN celebra 120 anos com novo site

"JN renovado amanhã. Novo sítio é um sucesso", lê-se na primeira página do JN de 1 de junho de 2008, véspera de uma edição especial para celebrar os seus 120 anos, com uma aposta clara na edição online.

As páginas centrais da edição especial de aniversário do JN, a 2 de junho de 2008, foram dedicadas ao site do jornal, alvo de uma profunda remodelação, numa clara aposta nesta nova plataforma de leitura que ganhava cada vez mais visibilidade. É a prova de que, a celebrar 120 anos, o JN olhava para a sua versão online com o entusiasmo da inovação e das potencialidades deste novo meio para disponibilizar conteúdos multimédia e de conquistar novos leitores, nomeadamente, além fronteiras.

"Pioneiro na www" (World Wide Web ou internet) titulava o artigo, recordando que a "edição digital dos primórdios não pretendia mais do que transpôr edição em papel e promover maior interactividade com os leitores".

"Hoje, o JN online está apostado nas novas possibilidades que o jornalismo multimédia oferece e está a expandir a sua informação em multi-plataformas. O novo JN está presente na Web, nos telemóveis e na PlayStation Portable. Vídeos, galerias fotográficas animadas e/ou sonorizadas, áudios e infografias animadas são os novos conteúdos que vão completar a nossa informação exclusiva ou as nossas apostas editoriais", lia-se há 15 anos.

Na segunda página, surge em destaque no topo o endereço www.jn.pt e uma imagem da homepage do site com as novidades multimédia, sob o título "o jornal que foi pioneiro da net volta a inovar".

Graficamente é explicado ao leitor onde encontrar as notícias de Última Hora - "tudo o que está a acontecer vai estar aqui". Na secção de Desporto surge a novidade de "acompanhar um jogo da Seleção Nacional minuto a minuto", além de "notícias, calendário de resultados/classificações e vídeos".

O noticiário local continua a ser uma aposta forte, com o País a ter uma área própria na homepage com diferenciação visual pela cor de fundo azul.

A secção Multimédia apresenta-se como "um dos grandes pilares do novo Jornal de Notícias online", com "a actualidade e as nossas reportagens contadas em sons, imagens e detalhada em gráficos dinâmicos". E as "galerias de fotografias, gráficos, vídeos e áudios" também "complementam a informação" na área de Dossiers, onde "os temas mais polémicos da actualidade terão um especial destaque."

A interatividade com o leitor permitia "abrir o seu blogue na página do Jornal de Notícias" e estes blogues pessoais podiam "ser indexados às páginas de distritos na secção País". Além disso, "em Cidadão Repórter o leitor mostra a 'sua' notícia, nos fóruns diz da 'sua' justiça e em Comunidade expomos os melhores SMS e MMS e cartas".

Um anúncio de renovação sem esquecer que "as primeiras discussões sobre a criação do site do JN remontam a 1994", numa altura e que a "insistência com que se fala do on-line a nível internacional não escapa aos 'curiosos' no JN", em particular "a área técnica do jornal", e "foi graças aos seus responsáveis que a versão digital deu os primeiros passos", em 1995.

"No final dos anos 90, o JN inicia então uma série de trabalhos de desenvolvimento do projecto de criação de uma verdadeira edição electrónica" e regista "dados muito curiosos: uma tendência contrária à registada na edição tradicional, em que o número de consultas descia substancialmente ao fim-de-semana e, em particular, ao domingo" e "uma procura muito intensa por parte dos portugueses residentes no estrangeiro" em grande parte "de emigrantes qualificados ou de estudantes do Ensino Superior".

"O número de leitores crescia também a um ritmo muitas vezes surpreendente", principalmente para quem duvidada do alcance da internet. Em 1996, "havia 70 países com consultas regulares; 44% das consultas eram feitas a partir de Portugal; 56% do resto dos países, com os EUA a liderar (o que tem seguramente a ver com a realidade dos motores de busca), seguidos do Canadá, Brasil, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha e Suíça; num ciclo semanal típico, havia cerca de 135 mil consultas".