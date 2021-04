Reunião de "Friends" gravada na próxima semana

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Episódio especial da sitcom vai ser gravado na próxima semana e deve estrear no mês de maio. Cada ator vai ganhar entre três a quatro milhões de dólares.

Quando há 16 anos, a 6 de maio de 2004, Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Chandler Bing (Matthew Perry) e Ross Geller (David Schwimmer) deixaram o apartamento lilás, onde se costumavam reunir, vazio, milhões de pessoas acabaram por sentir, tal como as personagens, nostalgia e sonhar com um reencontro dos seis amigos, mesmo depois de dez temporadas e dez anos no ar. A espera está a chegar ao fim e o apartamento de Monica - e quem sabe o Central Perk - vão voltar a ganhar vida, mesmo que por uma hora.

Depois de sucessivos adiamentos por causa da pandemia de covid-19, o episódio especial, anunciado em fevereiro do ano passado, vai mesmo ser gravado na próxima semana e estrear ainda em maio, avança o "Deadline", mês que marca um ano do lançamento da plataforma de streaming HBO Max, na qual vai estrear o tão aguardado capítulo.

A reunião de "Friends" não vai ter qualquer guião. Será uma conversa com os seis atores que deram a vida a um dos grupos mais emblemáticos e adorados até hoje, no Stage 24 do Warner Bros. Studio, onde gravaram a sitcom. A conversa será conduzida por Ben Winston, que também terá o papel de produtor executivo, ao lado de Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, os criadores da série.

Atores vão ganhar milhões

Há 26 anos, mais concretamente a 22 de setembro de 1994, Rachel Green entrou de rompante no café Central Perk, vestida de noiva, depois de abandonar o noivo no altar e reencontrou-se com Mónica Geller, amiga de liceu.

PUB

Sem emprego e rumo de vida, acaba por dividir casa com Monica e, juntamente com Joey Tribbiani, Phoebe Buffay, Chandler Bing e Ross Geller, viver histórias que marcaram uma geração durante dez temporadas, tornando-se numa das séries mais amadas e que mais milhões (de pessoas e dólares) move. Só por este episódio especial, consta-se que cada ator irá receber entre três a quatro milhões de dólares.