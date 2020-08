Reunião de Friends novamente adiada

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:43 Facebook

O episódio especial que marca o reencontro da aclamada série de comédia foi novamente adiado, por tempo indeterminado, devido à covid-19.

Há 25 anos, mais concretamente a 22 de setembro de 1994, Rachel Green (Jennifer Aniston) entrou de rompante no café Central Perk, vestida de noiva, depois de abandonar o noivo no altar e reencontrou-se com Monica Geller (Courteney Cox), amiga de liceu.

Sem emprego e rumo de vida, acaba por dividir casa com Monica e, juntamente com Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Chandler Bing (Matthew Perry) e Ross Geller (David Schwimmer), viver histórias, amores e desamores que marcaram uma geração durante dez temporadas, tornando-se numa das séries mais amadas e que mais milhões (de pessoas e dólares) move. Ainda hoje.

O regresso do elenco estava previsto para este ano - foi oficializado a 21 de fevereiro - e deixou os fãs em alvoroço, mas ainda vai ser preciso esperar. Segundo a revista Variety, a gravação foi novamente adiada devido ao surto do novo coronavírus e a HBO Max ainda não conseguiu definir uma data de estreia. Inicialmente, a gravação estava prevista para março, no estúdio onde foram gravadas as dez temporadas, com a presença de público e sem guião.

Apesar da espera, a atriz Jennifer Aniston, que interpreta "Rachel Green", prometeu que os fãs não ficarão desiludidos: " Vai ser ainda mais incrível. O adiamento deu-nos tempo de planear uma reunião que seja ainda mais divertida do que seria inicialmente. Eu escolho ver o copo meio cheio", disse em entrevista à revista Deadline.