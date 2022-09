Revista Família Cristã acaba no fim do ano

JN/Agências Hoje às 13:06 Facebook

A revista católica portuguesa Família Cristã vai deixar de ser publicada a partir do final do ano, anunciou hoje, em comunicado o diretor-geral da Paulus Editora, padre Favio Marín.

"A nossa decisão está relacionada com a quebra do número de assinantes, desde há vários anos, e o aumento dos custos na produção.

Não obstante, "queremos agradecer a todos os nossos assinantes e leitores que acompanharam este apostolado durante mais de 60 anos", escreve o padre Marín na nota publicada no 'site' da revista.

Segundo o diretor-geral da Paulus Editora, "a revista Família Cristã foi sempre norteada pelo sentido de missão, procurando ir ao encontro das necessidades atuais e quotidianas das famílias do nosso país".

O responsável adianta que a última publicação da revista Família Cristã será em novembro/dezembro, estando a ser preparada uma edição especial.

De acordo com informação disponibilizada na página da revista na Internet, "o número zero da revista Família Cristã surge no panorama da comunicação social portuguesa com o nome Família, em dezembro de 1954. Um mês depois, é lançado o primeiro número".

"A revista Família implantou-se durante o Estado Novo e, à semelhança de todos os outros órgãos de informação da época, também não escapou ao lápis azul", adianta, informando ainda que "a Família era uma revista mensal, simples, feita a pensar nos lares portugueses. (...) No final da década de 50 assume o nome de Família Cristã".

A revista portuguesa Família Cristã é propriedade da Paulus Editora, integrada no Instituto Missionário Pia Sociedade de São Paulo em Portugal, congregação religiosa missionária fundada pelo beato padre Tiago Alberione.

Alberione fundou em 1931, em Itália, a revista Famiglia Cristiana, que, segundo a agência Ecclesia, "nos anos 1980 (...) chegou a ser a revista mais vendida da Europa".