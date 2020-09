Ricardo Araújo Pereira regressa domingo, Ventura fora da lista de convidados

Sara Oliveira Ontem às 22:16 Facebook

A segunda temporada de "Isto é gozar com quem trabalha" estreia domingo, na SIC, com Ricardo Araújo Pereira a abordar temas da atualidade com humor. António Costa na comissão de honra de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica será assunto, enquanto André Ventura nunca será convidado.

No registo que lhe é particular e com ar de quem não parte um prato, mas dá cabo da louça toda, esta sexta-feira, Ricardo Araújo Pereira abriu o jogo em conversa com Clara de Sousa, no "Jornal da noite", despertando a curiosidade para mais uma tranche do programa "Isto é gozar com quem trabalha".

Na primeira emissão da segunda temporada, este domingo, o facto de o primeiro-ministro António Costa ter começado por fazer parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica será abordado, mas outros temas que fizeram a semana também irão à cena.

Como antes acontecia, todas as semanas, Ricardo Araújo Pereira vai ter um convidado, excluindo à partida qualquer convite ao líder do Chega, André Ventura: "Não quero e tenho esse direito. A liberdade é isso. Até acho que não é ambiente para gente como ele, pois sempre que agente se mete com ele, vai para o Twitter queixar-se amargamente. É uma choradeira! Sinto que é uma pessoa frágil, uma flor e talvez não aguentasse".

Em direto, o humorista revelou ainda que o programa, uma vez por mês, irá a uma cidade diferente "para Lisboa descansar um bocado". O Teatro Villaret é o cenário na capital e volta a ter público que se inscreve para ir ver "e recebe uma lista de regras".



Para Ricardo, "a presença do público é crucial", pois "fazer o programa sem público é como fazer mímica às escuras". Na plateia, as cadeiras estão distantes, a máscara é obrigatória e não falta desinfetante. "A minha posição é que as pessoas devem continuar a fazer a sua vida respeitando as novas regras", considerou.



No regresso, depois das férias, o humorista garante que toda a equipa que com ele trabalha está "em forma".