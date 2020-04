JN Hoje às 17:01 Facebook

A série "BIG, com Richard Hammond" vai estrear-se na Discovery a 15 de abril, pelas 22 horas. O apresentador britânico, do famoso "Top Gear", vai viajar pelas maiores construções da humanidade para descobrir o que as faz funcionar.

A nova série do premiado apresentador vai percorrer os segredos de engenharia das enormes construções do mundo, para descobrir quanto o gigante depende muitas vezes de pequenas soluções.

Richard Hammond percorre os bastidores das maiores estruturas e máquinas do mundo para descobrir como foram feitas e como funcionam.

No novo programa de entretenimento, o britânico, que ficou conhecido por ser um dos apresentadores da consagrada série "Top Gear", vai conhecer os heróis que fazem as grandes infraestruturas trabalhar, através de experiências imersivas e incríveis.

"Mal posso esperar para chegar lá e explorar alguns exemplos de enormes génios da engenharia em ação. Eu amo a engenharia e a ciência por trás disso. E quanto maior, melhor. Vai ser cheio de fatos e muito divertido. Vai ser grande!", afirmou Richard Hammond.

Para quem está por casa e pode ter interesse no conteúdo, estes são os episódios da série já anunciados pela Discovery:

1: A fábrica da Volkswagen em Wolfsburg (ALEMANHA)

A maior fábrica de automóveis do mundo: a fábrica da Volkswagen em Wolfsburg. Esta fábrica espetacular de aparência futurista tem dimensões que são capazes de produzir um veículo a cada 16 segundos. Com 63.000 funcionários e 4.200 robôs, Hammond entrará para descobrir, entre outras coisas, como é possível manter a produção em tão grande escala ou como o uso da eletricidade estática pode pintar até 360 veículos a cada hora.

2: O avião C-5M Super Galaxy (EUA)

A equipa do programa serão os convidados de luxo do gigantesco C-5M Super Galaxy, a maior aeronave de carga da Força Aérea dos EUA. A bordo deste impressionante dispositivo, todo o tipo de equipamento e ajuda humanitária são transportados para diferentes partes do mundo há mais de meio século. Richard viverá a viagem mais especial da sua vida, sabendo como a engenharia foi capaz de construir e operar uma aeronave de tais dimensões. Ao longo do capítulo, haverá anedotas e momentos de tensão, como o aterrorizante reabastecimento do Super Galaxy, que testará os nervos da equipa de "BIG, com Richard Hammond".

3: A barragem de Kölnbrein (ÁUSTRIA)

A gigantesca barragem de Kölnbrein, localizada nos Alpes austríacos, será a seguinte protagonista do programa. Neste episódio, Richard Hammond passará por um elevador secreto para ver em primeira pessoa o submundo por trás daquele imenso e extenso muro composto por um labirinto de túneis. Na sua nova aventura por cavernas secretas e viagens de helicóptero, Richard descobrirá como esta barragem é capaz de conter 200 milhões de toneladas de água enquanto gera eletricidade suficiente para abastecer uma cidade inteira durante uma semana.

4: O cargueiro de Marie Maersk

O britânico juntar-se-á à tripulação do cargueiro milionário Marie Maersk na sua longa jornada de 28.000 milhas (cerca de 45 mil km) desde a Ásia à Europa. Com uma carga composta por 18.000 contentores (avaliados em quase 400 milhões de euros) e um peso que chega a um quarto de milhão de toneladas, Richard acompanhará a tripulação de 25 pessoas no seu cais espetacular do porto de Roterdão, onde robôs e guindastes gigantes são fundamentais para que a mercadoria possa ser transportada com eficiência.

5: O túnel ferroviário do Paso del Brennero (ITÁLIA / ÁUSTRIA)

Viagem pelo que será o maior túnel ferroviário do mundo. Ele tornar-se-á a maior conexão subterrânea de comboio da Terra, que liga a cidade italiana de Fortezza e a cidade austríaca de Innsbruck, e atravessa o Paso del Brennero. Com 55 quilómetros de extensão e 11.000 milhões de dólares em investimentos, o apresentador de 'BIG, com Richard Hammond' irá conhecer com os seus trabalhadores os projetos gigantescos de tecnologia e engenharia que supõem a criação de um túnel que praticamente fará mover uma montanha para a sua construção.

6: Estádio de futebol do Tottenham Hotspur (LONDRES)

Um dos estádios de futebol mais inovadores do mundo também aparece neste programa. O Tottenham Hotspur, localizado em Londres, será o epicentro de um capítulo em que Richard Hammond terá a oportunidade de mergulhar no coração do maior feito de engenharia do desporto rei, mas também no único estádio da NFL construído longe do solo americano. Hammond vai andar no telhado do estádio para descobrir que este trabalho foi especialmente projetado para aumentar a paixão e as experiências dos adeptos.

7: Os arranha-céus Burj Khalifa (DUBAI)

As câmaras de 'BIG, com Richard Hammond' vão ter acesso a todas as áreas restritas do edifício mais alto do planeta. Os arranha-céus Burj Khalifa, situados no Dubai, serão analisados em profundidade. Os espectadores terão oportunidade de descobrir formas possíveis de construir um edifício destes recursos, com os quartos de hóspedes que contemplam uma casa de banho com mais de 100.000 metros quadrados, em conformidade com a fantástica estrutura externa.

8: A plataforma petrolífera Appomattox (MÉXICO)

Richard Hammond realiza um emocionante voo de helicóptero por uma enorme cidade flutuante construída num dos lugares mais remotos e limitados da terra: a enorme plataforma petrolífera de Appomattox, localizada no Golfo do México. Nas profundidades de uma zona de furacões, Hammond desafia a natureza a explorar o funcionamento interno desta estrutura e descobre como é o dia e a vida de seus numerosos colaboradores.

9: As maiores construções da Humanidade

No último cenário da primeira temporada de "Big", o apresentador analisa as notícias em comum com as construções mais espetaculares do planeta. A automação será uma das chaves deste episódio de Hammond.