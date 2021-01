RTP mantém debate desta noite em aberto, mas aguarda luz verde da DGS

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:06 Facebook

A RTP ainda não descartou o debate desta noite entre todos os candidatos às eleições Presidenciais de 24 de janeiro. A estação púbica aguarda o parecer da DGS e a evolução de Marcelo Rebelo de Sousa.

Com Marcelo Rebelo de Sousa em isolamento depois de um teste positivo e outro negativo à covid-19, André Ventura confinado e os outros candidatos a desmarcar ações de campanha eleitoral, a RTP mantém, ainda, assim, em aberto a possibilidade de avançar esta noite, a partir das 21.40 H, com o único debate com todas as candidaturas às eleições Presidenciais do próximo dia 24.

"Está marcado para esta terça-feira à noite, e em direto na RTP, o único debate entre todos os candidatos às eleições Presidenciais. A RTP mantém a possibilidade de realizar este debate", avança a estação pública no "site" oficial.

Mas o canal aguarda, ainda, o parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS). "A RTP está à espera de informações concretas das autoridades de saúde sobre o resultado dos testes covid a Marcelo Rebelo de Sousa e eventuais contactos", acrescenta a nota.

"A RTP está também em contacto com todas as candidaturas. Caso não haja condições para o debate se realizar hoje, vai ser reagendado para outra data durante a campanha", conclui o "site" da RTP.