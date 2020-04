RTP Memória supera CMTV na estreia da "nova telescola"

Sara Oliveira Hoje às 11:39 Facebook

No dia em que os alunos do ensino básico começaram a ter aulas através da televisão, a audiência da RTP Memória quadruplicou. Com um share de 4,2%, o canal público foi mais visto do que a CMTV e chegou a superar "O programa da Cristina", na SIC.

A "nova telescola" estreou-se esta segunda-feira e, no arranque, fez da RTP Memória o quarto canal mais visto do dia: mais doo que quadriplicou a sua audiência média, segundo informação prestada pelo canal público ao JN.

A aula de Português para os 1.° e 2.° anos foi a que dominou as atenções e o share fixou-se em 4,2%, ultrapassando as audiências da CMTV. Até às 11.30 horas, chegou também a ser mais visto do que "O programa da Cristina", na SIC, o formato líder das manhãs.