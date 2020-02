Será um "surto coletivo"? Regresso de "Friends" leva fãs à loucura

Hoje às 13:08 Facebook

O regresso anunciado do elenco principal de "Friends", 15 anos depois da transmissão do último episódio da mítica série, levou os fãs à loucura. No Twitter, houve uma explosão de "memes" sobre o tema.

O tão ansiado regresso da equipa maravilha, do qual os muitos indícios dos últimos tempos faziam suspeitar, foi confirmado oficialmente, na sexta-feira, pelo diretor de conteúdos da HBO Max, no âmbito do lançamento do serviço de streaming da HBO, para um episódio especial de uma hora.

O reencontro de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer está marcado para maio, mas não se sabe bem em que moldes. Alguns órgãos de comunicação internacionais avançaram que o regresso não vai ser um 237.º episódio, mas sim um diálogo ou entrevista, sem guião, em que os atores refletem sobre o passado. E, por isso, há quem tenha ficado dececionado...

Ainda assim, aconteça como acontecer, a ideia de assistir a um encontro entre Ross, Rachel, Monica, Chandler e Phoebe deixou muita gente feliz e, em tom de brincadeira, a colocar a hipótese de tudo isto não passar de um "surto coletivo".