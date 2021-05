Sindicato dos Jornalistas pede que IVAucher seja aplicado ao setor dos media

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) lamentou esta sexta-feira que o Governo "continue de costas voltadas para a comunicação social", que atravessa uma grave crise, e pediu que o IVAucher seja aplicado ao setor dos media.

"No dia em que o Governo anunciou o lançamento do IVAucher, que permitirá aos contribuintes usar o valor do IVA acumulado, em cada trimestre, em restaurantes, hotéis e espaços de cultura, em consumos nos mesmos setores no trimestre seguinte, o SJ lamenta que o setor da comunicação social continue a ser o único a não obter qualquer tipo de ajuda extraordinária desde o início da pandemia", refere em comunicado.

O SJ considera que a medida do IVAucher "poderia servir para amparar o rude golpe sofrido pelo setor nos últimos 15 meses".

Citando dados da União Europeia, o SJ refere que, durante os períodos de confinamento generalizado impostos no segundo trimestre de 2020, "a imprensa noticiosa registou uma queda das suas receitas de publicidade de 30% a 80% e a televisão uma queda de 20%".

Numa altura em que "a retoma ainda tarda", o SJ "considera fundamental que sejam postas no terreno medidas excecionais de apoio à comunicação social, nomeadamente à imprensa, a mais afetada pelas quebras de publicidade e pela crise económica".

O Sindicato dos Jornalistas exorta o Governo a rever o programa IVAucher, que considera "uma medida que podia facilmente ser aplicada ao setor", que arranca em 1 de junho, "e a incluir a comunicação social nos beneficiários desta iniciativa".

Trata-se de uma medida "que poderia ajudar o setor a minimizar os graves efeitos da crise pandémica e financeira que se abateu sobre o mundo nos últimos 15 meses, enquanto não são postas no terreno medidas estruturantes para a comunicação social, uma atividade fundamental numa democracia madura e saudável", salienta o SJ.

A tutela dos media está no Ministério da Cultura.