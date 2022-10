Trabalho da Notícias Magazine vence prémio de jornalismo na área da dor

Notícias Magazine Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Artigo sobre a dor sexual, assinado pela jornalista Ana Tulha, foi distinguido na 10ª Edição do Prémio de Jornalismo na área da Dor.

O prémio, atribuído pela Fundação Grünenthal e a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED), foi entregue este sábado, no Centro de Congressos de Aveiro, no âmbito do 8.º Encontro das Unidades de Dor Nacionais.

O trabalho jornalístico "Dor sexual: não, não é normal. Nem irreversível", publicado em março deste ano, foi distinguido com o 2.º prémio. A reportagem "Os maestros das emoções", da jornalista Catarina Marques (SIC), recebeu o primeiro prémio. Já os trabalhos "O cancro não tem sexo", de Joana Ascensão (Expresso), e "Viver com dor", de Mariana Nogueira (Visão) foram distinguidos com menções honrosas.

PUB

Este prémio tem por objetivo incentivar e reconhecer o interesse e a qualidade dos trabalhos jornalísticos na área da dor, escritos na língua portuguesa.