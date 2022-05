TSF com as melhores audiências dos últimos dois anos

Hoje às 20:48 Facebook

O número de ouvintes diários da TSF ultrapassou os 300 mil em abril de 2022.

TSF foi ouvida, em abril de 2022, por 307 mil pessoas diariamente, o melhor resultado da rádio desde fevereiro de 2020. O mais recente estudo Bareme Rádio, da Marktest, revela também um reach semanal de 9,0%, que se traduz em mais de 770 mil ouvintes.

Entre as rádios avaliadas, a TSF é a única das estações de informação que captou ouvintes tanto no período homólogo como no período anterior.

No que respeita à audiência acumulada de véspera (AAV), indicador que "avalia o número ou percentagem de indivíduos que escutaram uma estação, no período de um dia,

independentemente do tempo despendido", a TSF conseguiu 3,6% do universo total de 8.563.501 ouvintes.

Este indicador da TSF aumentou em praticamente todas as regiões analisadas pelo estudo - Grande Lisboa, Grande Porto, Interior Norte, Litoral Centro e Sul - face ao período anterior, correspondente a fevereiro.

Em Portugal, e de uma forma geral, o consumo de rádio aumentou de forma generalizada, quer face a abril de 2021, quer face a fevereiro de 2022.

O universo do estudo Bareme Rádio, promovido pela Marktest, respeita a um total de "8.563.501 indivíduos com 15 e mais anos residentes em Portugal Continental, quantificados pelos Censos 2011 do INE".

A amostra deste exercício, composta por 6027 entrevistas, respeita uma "distribuição proporcional pelas variáveis Sexo e Dia de Semana e uma distribuição desproporcional pelas variáveis Região e Idade".

As informações plasmadas foram recolhidas entre 3 de janeiro e 28 de abril de 2022, com "recurso a entrevista telefónica assistida por computador (62% da amostra) e recolha online através do envio por email de um questionário de autopreenchimento (38% da amostra)".