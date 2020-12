JN Hoje às 13:03 Facebook

O vídeo da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a técnica de lavagem das mãos foi o mais popular no YouTube em Portugal, em 2020. Na música, o top 10 é liderado por "Te Amo", da dupla Calema.

O YouTube divulgou, esta quarta-feira, os vídeos que mais interesse despertaram este ano na plataforma, no nosso país. Para os apresentar, explica que analisou as várias formas de interação com os vídeos, que passam não só pelas visualizações, mas também por fazer gosto, por comentar, entre outras.

"A covid-19 foi e continua a ser a grande preocupação dos portugueses em 2020. Desde o início da pandemia que muito se fala nas várias formas de evitar o vírus, nomeadamente a correta e frequente higienização das mãos, em ambiente social e profissional", diz o YouTube, relativamente a Portugal. O vídeo da DGS que explica a correta forma de lavagem das mãos foi, portanto, considerado o mais popular no nosso país, em 2020.

O criador brasileiro Filipe Neto ficou na segunda posição com o primeiro vídeo da série que mostra as suas aventuras a jogar Minecraft, num top 10 que exclui os vídeos de música. O terceiro vídeo mais popular é o do youtuber Windoh, a revelar as suas capacidades vocais no programa da SIC "A Máscara" , apresentado pelo César Mourão.

O ano de 2020 "também mostrou uma tendência denominada por 'primitive technology' (tecnologia primitiva) - trata-se de vários vídeos no YouTube que mostram homens que, utilizando apenas uma ferramenta rudimentar, constroem obras de cortar a respiração", explica a companhia. O quarto vídeo com maior sucesso nesta plataforma no nosso país pertence ao canal Mr. Tfue e mostra como em 60 dias se constrói uma piscina de sonho.

Este top 10 completa-se com outros nomes de criadores bem conhecidos dos portugueses, como Mafalda Creative, Wuant ou D4rkFrame. A presença de Cristina Ferreira no programa da RTP "5 Para a Meia Noite" surge na nona posição.

Vídeos de música em português lideram

Na música, entre os dez vídeos mais populares em Portugal , apenas um não é em português - ocupa o segundo lugar e é o videoclip oficial de "Life Is Good" ,de Future com Drake. Esta tabela é liderada pelo sucesso "Te Amo", da dupla Calema, formada pelos irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira.

O cantor brasileiro Kevinho volta a marcar presença no Top 10 - quer sozinho com "Te Gusta", do canal KondZilla, quer como convidado de David Carreira no videoclip oficial de "Festa ft Kevinho", que surgem na terceira e quarta posições, respetivamente. O rapper português Piruka com "Chora Agora (Prod. Rusty)" surge em quinto.

"2020 não foi exceção e, mais uma vez, as músicas vindas de África e do Brasil fazem parte do Top 10", salienta o YouTube. Seguem-se vídeos de Soraia x Lisandro, Cocaína, Giulia Be e MC Niack. Rui Orlando e Matias Damásio fecham a lista deste ano com "Peço Perdão".

Top 10 - Os vídeos mais populares (excluindo os vídeos de música)

1. Técnica de lavagem das mãos - Covid-19/DGS - Direção-Geral da Saúde

2. Felipe Neto Minecraft #1 - Felipe Neto

3. Cantei ao Vivo num Programa de TV! (A Máscara) - Windoh

4. 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House - Mr. Tfue

5. "Quarentena" - Paródia (Ouvi Dizer - Melim) - Mafalda Creative

6. The Comeback #osalto - Wuant

7. A Nova Casa dos Upload - Upload

8. Revelei a Minha Namorada *Voz Misteriosa* - D4rkFrame

9. Pressão no Ar - Cristina Ferreira: "Dá para ser um à tarde e o outro à noite?" - RTP5meianoite

10. Quem Tem a P*la Maior? C/ José Castelo Branco - Numeiro

Top 10 - Os vídeos de música mais populares

1. Calema - Te Amo - KlassziK

2. Future - Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake - FutureVEVO

3. Kevinho - Te Gusta (kondzilla.com) - Canal KondZilla

4. David Carreira - Festa ft Kevinho (Videoclip Oficial) - David Carreira

5. Piruka - Chora Agora (Prod. Rusty) - Piruka

6. Soraia x Lisandro - Bai (Remix) - KlassziK

7. Cocaína - Gson | Luccas | Kroa | Chris | Giovanni | Zara G | Xamã (Prod.Suaveyouknow)/Pnpl x VBlock - PineappleStormTV

8. Giulia Be - (não) era amor (video) - GIULIA BE

9. MC Niack - Oh Juliana (kondzilla.com) - Canal KondZilla

10. Rui Orlando, Matias Damásio - Peço Perdão - RuiOrlandoMusicVEVO