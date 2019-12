Medidas de apoio às livrarias estão na gaveta há dois anos

Sérgio Almeida Hoje às 14:43 Facebook

Ministério da Cultura ainda não colocou em prática quaisquer sugestões do grupo de trabalho criado em 2016.

Nenhuma das principais medidas sugeridas pelo grupo de trabalho criado em dezembro de 2016 pelo Ministério da Cultura (MC) para travar o encerramento em massa de livrarias, sobretudo independentes, foi ainda colocada em prática.

Contactado pelo JN, o próprio MC reconhece que a ministra Graça Fonseca, em funções há 15 meses, ainda não se debruçou sequer sobre o assunto. "Quando entrou, havia várias questões pendentes e, por via disso, o setor do livro acabou por ficar parado", frisa fonte do ministério, que remete para o próximo Orçamento de Estado a possível aplicação das medidas, "se nos for dado mais dinheiro".