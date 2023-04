Medusa: "A juventude angolana quer um país mais democrático"

João Antunes Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A rapper angolana Medusa dá voz a Yara, a personagem mais nova das três gerações de mulheres no filme sobre a guerra civil angolana "Nayola". A animação já estreou nos cinemas.

A jovem rapper angolana Medusa interpreta Yara e explica como foi escolhida para o filme de animação de José Miguel Ribeiro.

Medusa partilha com o JN as suas emoções sobre o filme. "O Zé [José Miguel Ribeiro, cineasta] viu-me no You Tube e disse logo: é esta! Quando li o guião vi que era a minha história, o que passei no dia a dia. São as minhas lutas. Não fui deixada por uma mãe, mas fui deixada por um pai. A maneira como a Yara trata a avó é a maneira como eu trato a minha avó".

PUB

A jovem artista concorda que se trata de um filme que faz justiça à visão angolana e à visão das mulheres. "Sem falar das questões do empoderamento, da Yara ser feminista, 'Nayola' é obviamente um filme angolano. Quando o vi pus-me a chorar. É uma história muito tocante. Há coisas que as mulheres da nova geração, como eu, só ouviram. Em Angola fala-se só dos homens, dos soldados que foram combater. Fala-se pouco das famílias, das sequelas que sofreram e ainda sofrem".

E continua. "O que mais chama a atenção nesta história é ter a mulher como centro. Uma jovem que vai em busca dos seus ideais, que vai à luta, que quer mudanças no seu país".

A cantora concorda que as novas gerações têm uma perspetiva diferente. "A juventude angolana quer um país mais democrático, onde tenhamos mais liberdade de expressão, onde possamos exigir os nossos direitos sem sofrer nenhuma represália. Mesmo a minha mãe e todos os meus amigos sentiram-se muito representados. A nossa música, a nossa cultura. Estou muito emocionada, de cada vez que assisto ao filme é uma emoção diferente".