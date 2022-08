Melgaço volta a exibir na tela as histórias ainda por contar

Iara Macedo Hoje às 15:36 Facebook

Em Melgaço, a primeira semana de agosto é dedicada à arte do cinema documental, com o objetivo de dar palco a novos talentos. Sempre com a identidade, a memória e a fronteira muito próximas.

Melgaço não é uma região que muita gente conheça, mas é um local por onde muita história passou.

Ainda que o tempo e a mudança não pareça chegar a Melgaço, que continua charmosa na sua ruralidade e paisagem, a cada ano, temporariamente, a região transforma-se diante dos olhos da sua comunidade.

No decorrer de uma semana, a vila entra num estado de metamorfose e faz de si mesma uma enorme sala de cinema e dos seus vários espaços a tela da sétima A´arte, expondo a história e as vivências das pessoas que habitam ou uma vez a habitaram.

Tudo isto sucede graças ao Festival Internacional de Documentários (MDOC) que, desde a sua criação, possui o contínuo propósito de promover o cinema etnográfico e provocar no seu público a reflexão acerca das distintas questões sociais, individuais e culturais, tidas como universais pelas várias sociedades modernas.

Com cada dia da semana a começar à partida com iniciativas criativas e didáticas, o festival promete entretenimento, desde o acordar ao deitar, e o seu primeiro não podia ser exceção à regra. A inaugurar a oitava edição do MDOC estava a oficina "Vamos fazer um filme?" com Felipe M. Guerra e, posteriormente, a oficina "Olhar e filmar" de Mercedes Alvárez, que fizeram regressar o seu público aos tempos de aulas - não só por ocorrerem na escola secundária de Melgaço, mas por estimularem a aquisição do conhecimento. Ainda que uma oportunidade singular, não se constrange a um único dia, e os interessados ainda podem aprender, em primeira mão, com especialistas, nos seus campos, sobre o que faz e como se faz um documentário e sobre o seu uso como uma linguagem audiovisual de expressão.

"Waters os Pastaza" Foto: Direitos reservados

Todavia, mais um momento do evento não poderia prosseguir, sem ser dado o merecido tributo à pessoa que o tornou possível - Jean-Loup Passek, que dá nome a um dos prémios. Desde logo, a encerrar a tarde, mas não a estreia desta edição, deu-se a inauguração de uma exposição a celebrar a obra de Passek.

Para quem se questiona "quem é Jean-Loup Passek?", ele era um cinéfilo francês que, enquanto filmava as obras do metro em Paris, cimentou uma amizade com uns operários melgacenses. O laço forte entre estes resultou na sua vinda até Portugal no início da década de 70 e esteve na origem da doação de uma das maiores coleções privadas de cartazes de cinema, fotografias, documentos, livros, máquinas fotográficas e outros aparelhos históricos, bem como do Museu de Cinema, onde sucede a mostra mencionada - "Cinema português - homenagem a Jean-Loup Passek".

Ainda na estreia do festival deste ano, ao chegar a noite, chegaram também os seus maiores destaques, bem como uma maior afluência. Na Casa da Cultura reuniram-se em pé os mais aficionados pela cultura e aprendizagem, variando no seu tamanho, género, estilo e idade, para ouvir, entre o aplaudir, as palavras de João Gigante na apresentação do seu livro fotográfico "Uma paisagem dita casa". No entanto, pode-se dizer que a maior atração da noite chegou após o jantar - tempo que o público usa para conhecer os pequenos estabelecimentos que compõe a região fronteira -, com a exibição de quatro documentários: "A inverneira de Pontes" de Luís Miguel Pereira, "Alua pólen" de Beatriz Walviesse Dias, "Até ao amanhecer" de J. L. Peixoto, Henrique Queirós, Sebastião Guimarães e "Cristóval - Pontebarxas" de Alexandra Guimarães, Gonçalo L. Almeida.

Identidade, memória e fronteira - são as três palavras que definem Melgaço e os três conceitos pelos quais se regem as obras das quatro equipas, desafiadas, ao longo de dez dias, para criar algo que se orgulhem e de modo a fazerem a sua estreia no mundo da cinematografia. Ainda que com contextos, pessoas e visuais distintos, os quatro filmes contam as histórias escondidas, vincadas em lembranças materiais e imateriais, que de outra maneira não seriam ouvidas, ao mesmo tempo que dão a conhecer ambientes e comunidades com quem só se tem a enriquecer. Seja a narrativa da aldeia que recorda o passado enquanto constrói o futuro, ou a das rotas contrabandistas que provieram do fecho de fronteiras, ou ainda da reflexão do que fora antes a vida noturna na vila ou até das infindas manifestações de um casal ao amor e à arte, há um acervo de pessoas que, entre caras novas e familiares, enche, fisicamente, a sala de cinema, bem como figurativamente, com os seus suspiros de lembranças do passado, os sobressaltos de admiração das imagens da natureza e as gargalhadas sobre a ocasional frase engraçada.

"Alcindo" Foto: Direitos reservados

O pensamento de que qualquer um, inclusive tu que lês esta notícia, pode ocupar o lugar de um destes grupos numa nona, décima ou quem sabe vigésima edição, é o elemento mais envolvente do projeto e do festival. MDOC em todas as suas atividades procura ensinar, de vários modos, com oficinas, exposições e sessões de conversa e cinema, e como espetador só há a aprender, vivenciando algo de novo, seja iniciativas ou paisagens nos vários dias do evento.

"Em termos de programação, sinto que temos uma programação muito equilibrada e forte, que é uma mostra significativa do que se faz hoje em termos de documentário.", diz Carlos Viana, coordenador do MDOC, em conversa com o JN. Desde logo, com um programa intensivo e eclético, quem vai a um pode muito bem voltar nos seguintes dias, sem o receio de repetição ou aborrecimento.

A iniciar hoje o seu terceiro dia, o festival conta ainda com cinco dias de vários destaques, inclusive variadas exibições, algumas ao ar livre e entre algumas filmes selecionados ao Prémio Jean-Loup Passek, exibições fotográficas e a continuação de oficinas de formação. Ademais, o Festival Internacional de Documentários faz os seus convidados percorrer e conhecerem as várias freguesias que desenham Melgaço - Castro Laboreiro, Parada do Monte, Gave.

Quando questionado acerca da localização do festival, Carlos Vianas afirma: "O maior desafio do festival é sobreviver e crescer. Fazer um festival de cinema numa zona mais periférica traz constrangimentos, relacionados com transportes, alojamentos e alimentação, que em áreas metropolitanas não existem. Mas a sua maior recompensa é ter a gente que visita o festival, própria de Melgaço, que de ano para ano vêm ver as sessões de cinema, bem como a gente de comunidades vizinhas que abrem as portas quando estamos a trabalhar. Esse acolhimento é fundamental.".

A criação de um festival como estes permite quebrar com o estigma que provém da palavra "documentário", demonstrando através da aderência do seu público, que um filme não precisa de ser ficção para criar um sorriso ou um conforto na pessoa que o está a ver.

Regendo-se por um conceito de além fronteiras, no seu 'storytelling' e nas pessoas que convoca, o evento possibilita um encontro, nacional, internacional e geracional, entre pessoas, num espaço outrora improvável, para experimentar, aprender e partilhar.