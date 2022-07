"Melhor concerto" de sempre de Da Weasel 12 anos depois do fim

O reencontro mais aguardado do panorama musical português acontece este sábado à noite, na último dia de Alive. Da Weasel vão atuar para 55 mil espectadores e dar "o melhor concerto de sempre" da banda.

Quando em 2010 uma das bandas mais criativas e marcantes de Portugal anunciou o fim, a música perdeu um dos grandes. Volvidos 12 anos, os Da Weasel prepararam um reencontro inédito para encerrar o último dia da 14.ª edição do NOS Alive.

"Sem dúvida que será o melhor concerto de Da Weasel" afirmou Jay, horas antes da atuação."Sentimos o carinho e a ansiedade das pessoas e só queremos, com todas as nossas forças, dar tudo em cima do palco porque eles [fãs] merecem essa retribuição", acrescentou em conferência de imprensa.

Sem adiantar nada do que irá acontecer em palco este sábado, o grupo mostrou-se expectante e nervoso. "Acabamos por nunca fazer uma despedida, um último concerto, e este é o sítio e o momento para isso", admitiu Carlão. "16 anos da de vida, na estrada e a fazer discos", e a experiência que adquiriram no tempo que tiveram separados, culminam no "melhor concerto de sempre de Da Weasel".

A atuação exclusiva foi anunciada ainda em 2019, mas devido à pandemia só agora se cumpre. "Estivemos dois anos e meia a preparar-nos para um concerto de uma hora e meia", confessou Virgul.

Sobre as questões se este seria ou não o único concerto da banda foi clara. "O próximo concerto é hoje. Não falamos do futuro". Apenas adiantaram que no início do próximo ano será lançada uma biografia autorizada do grupo, que ainda não está terminada.

É um dia muito especial para o Alive. Uma banda portuguesa fez esgotar um momento histórico", admitiu Álvaro Covões, diretor do festival, aos jornalistas. "A jogar em casa", Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue vão protagonizar um dos regressos mais ansiados de sempre da música portuguesa.

PUB

Regresso confirmado

210 mil pessoas passaram pelo NOS Alive ao longo de quatro dias e só a quarta-feira não atingiu a lotação máxima de 55 mil espectadores. O "sonho" do Melhor Regresso de Sempre concretizou-se e repete-se nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés.