Melodia folk de Ben Howard regressa aos Coliseus

Com um disco novo apontado para final deste ano, o britânico Ben Howard retoma o contacto com o público português. Coliseu dos Recreios, em Lisboa, esta segunda, e Coliseu Porto Ageas, no dia seguinte, são os locais eleitos.

Cinco anos depois da ultima passagem por Portugal, Ben Howard regressa aos lugares onde foi feliz.

Esta segunda, no Coliseu de Lisboa, e na terça, no anfiteatro portuense, o musico britânico, de 35 anos, prossegue a sua digressão internacional por terras portuguesas.

O alinhamento do espetáculo conta com a apresentação dos temas que fazem parte do seu novo projeto, que será lançado até ao final do ano. Ben Howard irá tocar algumas das suas musicas mais icónicas e que lhe deram o reconhecimento no panorama musical internacional, como "Only love", "Old pine" ou "Keep your heads up".

A ascensão de Ben Howard começou em 2011, com o lançamento do seu primeiro álbum, "Every kingdom", que chegou à liderança das tabelas de vendas em numerosos países-

Em 2012 conquistou dois Brit Awards e, depois de muitos concertos pelo mundo, cimentou a sua posição na musica britânica e mundial.

Os bilhetes para o concerto podem ser adquiridos, e os preços variaram entre os 30 e os 35 euros.

Coliseu dos Recreios

Rua das Portas de Santo Antão, 96, Lisboa

Segunda, às 21 horas

Coliseu Ageas Porto

Rua Passos Manuel, 137, Porto

Terça-feira, às 21 horas