Melodias tranquilas e refrões orgásmicos

Black Country New Road: novo disco é ótimo para ouvir à lareira com um bom copo de vinho e um sorriso nos lábios.

O segundo disco dos Black Country, New Road (BCNR) supera com nota altíssima as boas expectativas deixadas na estreia da banda em 2021. Mais calmo, mas igualmente surpreendente e inovador, "Ants from up there" assenta a tónica na introspeção melódica, mas ainda contempla margem para as orquestrações triunfalistas que já tinham deixado marca em "For the first time".

Com apenas quatro anos de idade, o septeto - agora sexteto - do Reino Unido foi dos projetos mais entusiasmastes a aparecer na música mundial nos últimos anos. Usam as vocalizações faladas do pós punk, mas instrumentalmente aproximam-se mais de um indie pop experimentalista, temperado com piano, saxofone, flauta, violino e orquestrações majestáticas e orgásmicas ao estilo dos Arcade Fire.

Os sete surgem como os melhores alunos, acabados de sair do conservatório e cheios de vontade de criar. Porém, ao contrário de tantos virtuosos, não sucumbiram a excessos herméticos e elitistas e compuseram música para todo o público na plateia; não apenas para os seus pares no fosso da orquestra.

O talento está lá - nota-se e de que maneira - mas não há vontade nem necessidade de o exibir a toda a hora. Há uma redução ao mínimo e uma moderação cirúrgica que permitem que apenas soe o essencial. E o essencial são belas melodias, reconfortantes e tranquilas, que vão evoluindo até culminarem em refrões de êxtases abraçadores e aconchegantes. Um disco perfeito para ouvir junto à lareira, com um copo de um bom vinho e de sorriso nos lábios.

Por último, refira-se que a alta expectativa e a gravação de "Ants up from there" não terão surtido bons efeitos no vocalista e guitarrista, Isaac Wood. Quatro dias antes do lançamento do disco, anunciou que deixava a banda por "problemas com a saúde mental". A tour americana foi cancelada e os BCNR anunciaram que por respeito ao ex-membro não voltarão a tocar músicas dos dois primeiros álbuns. Apesar de já estarem a preparar novos temas, garantiram que a porta estará sempre aberta para o seu regresso.