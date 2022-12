Memória descritiva da ascensão de um astro

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 10:02 Facebook

"Divine symmetry" é um baú sobre o processo de criação de "Hunky dory", álbum que catapultou David Bowie para a primeira linha das atenções globais.

Foi o álbum em que David Bowie estava à porta de se tornar David Bowie, ou em que se tornara já um dos músicos mais influentes da história da pop. "Hunky dory", lançado em 1971, está na antecâmara da fase glam de Ziggy Stardust, a persona que o elevou ao estrelato, e anuncia, na sua faixa de abertura, o manifesto artístico do camaleão - "Changes". É todo o processo de criação do disco, e a mutação entre o jovem hippie de carreira ainda incipiente e o futuro astro global, que está registado em "Divine symmetry: An alternative journey through Hunky Dory".

O objeto está longe da habitual remasterização, até porque o álbum, no seu alinhamento original, não está incluído na caixa de quatro CD e dois livros, que incluem manuscritos e desenhos de Bowie, além de uma série de fotografias inéditas e de vários textos que enquadram a época. É algo mais ambicioso: um acervo de tudo aquilo que está ligado a "Hunky dory" e que ficou de fora da edição final.

Ressalta, sobretudo, a ideia de um jovem Bowie a atirar o barro à parede, a testar ideias em busca de uma direção. São 48 faixas com demos, versões alternativas, temas desconhecidos e gravações ao vivo. Descobre-se, por exemplo, que canções que viriam a ser lançadas quase dez anos depois, como "Ashes to ashes" ou "It"s no game", ambas de "Scary monsters", estavam já em embrião nas tentativas de "Tired of my life" e "King of the city".

Nem tudo é brilhante e há redundâncias, como a catrefada de versões de "Amsterdam", de Jacques Brel. Mas há também abordagens belíssimas a canções como "Song for Bob Dylan" e "Andy Warhol", que surgem interpretadas por George Underwood e Dana Gillespie. E há o registo de momentos charneira na carreira de Bowie, como a primeira atuação dos Spiders From Mars, banda reunida em 1971, numa sessão ao vivo da rádio BBC. Ou a captação de um concerto no Friars Club, local onde se estreou Ziggy Stardust alguns meses depois. "Divine Symmetry" é recomendável para coleccionadores e indefectíveis - os estreantes vão bem servidos com o produto fixado em "Hunky dory".

"Divine symetry: An alternative journey through Hunky Dory"

(4 CD + Blu-ray + 2 livros)

Editora: Parlophone



Preço: 141,99 euros