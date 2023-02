"Menina Baudelaire": a biografia ousada do poeta maldito

F. Cleto e Pina Hoje às 17:33 Facebook

Charles Baudelaire é revisitado em BD, agora pelos olhos da sua amante Jeanne Duval, que terá sido a verdadeira e única paixão do escritor.

O tema não era fácil nem a obra poderia ser ligeira, por isso, biografar Charles Baudelaire em banda desenhada comportava riscos óbvios, mas Bernard Yslaire, que regressa ao mercado português com este "Menina Baudelaire", sai-se muito bem da tarefa a que se propôs, refletindo na sua obra a vida atribulada e a inquietação permanente do autor de "As flores do mal".

Partindo da sua morte, em 1867, Yslaire retrocede mais de meio século, até à sua infância, para traçar um retrato torturado da forma como Baudelaire viveu. Fá-lo, no entanto, por interposta pessoa - pelos olhos de Jeanne Duval, a sua amante, a sua Vénus negra, a sua única e verdadeira paixão, aquela que o acompanhou enquanto ele quis e a quem ele sempre voltou, em especial nos momentos de desânimo, de perda ou de desequilíbrio.

É ela que, numa longa missiva dirigida à progenitora do poeta, a quem tenta explicar a intensidade da relação que mantiveram, partilha também com os leitores os extremos que balizaram a vida de Baudelaire. Entre a boémia e a criação frenética, revivemos as suas dívidas constantes e os pedidos de crédito, a companhia de outros criadores, o fardo da sífilis e os efeitos devastadores da medicação com que a combatia e que contribuiu para a sua decadência acelerada.

Mais do que a biografia do poeta, bem pode dizer-se que Yslaire traça uma dupla biografia, a dele e a de Jeanne, de tal forma em tantas ocasiões foram um só ou se submeteram um ao outro. Fá-lo com um traço realista, solto e desenvolto, pontualmente atravessado pelo imaginário dele... e dela, em visões avassaladoras ou pesadelos tornados realidade, que contribuem para tornar mais retorcido e incómodo um retrato que, aqui e ali, inevitavelmente, roça a provocação e a vontade de chocar. Dá-nos, assim, espelho da vida libertina do poeta maldito, cuja obra só pode ser publicada integral e livremente, quase um século após a sua morte.

É a realidade dos anos recentes, mas nem por isso se deve dar por adquirido. As edições portuguesas exibem hoje a mesma qualidade em termos de papel, impressão ou encadernação, que em tempos invejávamos às originais francófonas, como sucede em "Menina Baudelaire", mais uma bela edição da Ala dos Livros que potencia e trata como merece a arte superior de Yslaire.