Mercado do filme garante futuro do cinema árabe

Manifestação decorreu durante quatro dias no âmbito do Festival Red Sea

À semelhança de muitos outros festivais de cinema em todo o mundo, desde logo Cannes e Berlim, o Red Sea International Film Festival, que decorre em Jidá, na Arábia Saudita, também organizou um mercado do filme.

Ao longo dos últimos quatro dias, três centenas e meia de produtores, distribuidores e outros operadores do mercado cinematográfico participaram no Red Sea Souk. O evento incluiu apresentação de projetos, exibição de filmes e conversas, discussões e masterclasses sobre o cinema saudita e do mundo árabe no geral.

Dirigido por Zaid Zedan, o mercado, que pretende ser a breve prazo o maior de toda esta região, teve como consultora outra mulher - mais um sinal da mudança dos tempos que aqui testemunhamos. No caso, a canadiana Julie Bergeron, há muito instalada em França, onde trabalhou no Mercado do Filme de Cannes.

Os 23 projetos apresentados no mercado, que distribuíram mais de 700 mil dólares em prémios, monetários e em serviços, têm origem na própria Arábia Saudita, alguns dos quais escritos e dirigidos por realizadoras, em países do Maghreb, como Marrocos e Tunísia ou noutros locais do mundo árabe, como o Líbano, Kuwait, Jordânia e ainda do Egito, uma das cinematografias de maior historial da região.

Além de uma animação de longa-metragem, o que demonstra também a dimensão industrial e organizativa que o cinema do mundo árabe já atingiu, a temática destes projetos, que circularão nos próximos anos nos mais importantes festivais do mundo e daí para as salas dos países onde os respetivos distribuidores neles apostarem, centram-se em abordagens históricas, dramas sociais contemporâneos e nas problemáticas femininas.

Presença portuguesa na Cidade Velha de Jidá

Local mais emblemático de Jidá, a Cidade Velha, património mundial da Unesco, é um conjunto emaranhado de ruelas e praças, começada a construir há cerca de três mil anos e que dispõe ainda de casas com cinco séculos de existência, em processo permanente de reconstrução.

É para aí que, todas as noites e durante todo o fim de semana, que se festeja no mundo árabe à sexta-feira e ao sábado, se dirigem milhares e milhares de pessoas, quase sempre em família, para comerem nos muitos quiosques de cozinha tradicional, para assistir aos espetáculos gratuitos de música de rua ou para entrarem nos vários cafés e lojas de recordações aí existentes.

O festival proporcionou aos seus convidados, todos os dias à tarde, uma visita guiada à Cidade Velha, iniciada na sua imponente porta de entrada. Logo nas primeiras palavras da guia, os "amigos portugueses" foram recordados. Identificando-me como o único português do grupo - como aliás de todo o festival - a guia, uma antiga inspetora do Ministério da Educação que faz este trabalho há dez anos, voltou a frisar a expressão "amigos", por contraponto à situação verificada em 1509, data da construção desta porta muralhada, para impedir a entrada na cidade dos então inimigos portugueses, cruzados que por aqui passaram com a intenção de daqui partir para Meca.

A meio da visita, no centro de uma das praças mais largas da Cidade Velha, um monumento constituído por dois canhões recorda também a passagem lusitana por estas terras do Médio Oriente. Hoje, é de amizade que se pode falar, manifestada numa cooperação cultural que passa pela investigação, em Portugal, por parte de especialistas sauditas, de documentação que possa perceber melhor os acontecimentos ocorridos há já seis séculos.

Mas a velha Jidá, cujas casas podem apenas ter três cores, o castanho da madeira original, o verde que é a cor da paz no mundo árabe e está bem presente na bandeira saudita e o azul, permitido há alguns anos pelo responsável camarário após uma visita ao estrangeiro, esconde ainda muitas outras surpresas.

Uma delas é a mesquita Al Shafi"i, construída há 1400 anos e reconstruída três vezes. O local de oração ostenta no alto do seu minarete não o crescente árabe mas um círculo, utilizado no período em que foi construída, durante os primeiros trezentos anos do Islão, antes da passagem pela região dos otomanos, que institucionalizaram o símbolo atual.

Mais desconcertante é a lenda que diz que Eva está enterrada no cemitério de Jidá. Existe mesmo uma campa com o seu nome, mas com a pandemia e o número de curiosos que ali se dirigiam tornou-se impossível visitá-la. Reza então a lenda que Eva desceu dos céus aqui em Jidá, enquanto Adão foi criado na região que hoje corresponde à Índia.