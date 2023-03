Mercado editorial cresce à boleia dos mais jovens

Sérgio Almeida Hoje às 08:33 Facebook

Faixa entre os 18 e os 30 anos foi a que mais contribuiu para subida de 16%. Dia do Livro Português é celebrado este fim de semana.

Os autores estrangeiros continuam em maioria nas obras vendidas, mas no fim de semana em que se celebra o Dia do Livro Português - data instituída pela Sociedade Portuguesa de Autores com o objetivo de destacar a importância da língua portuguesa no mundo - há dados encorajadores.

Se já se sabia que o mercado tinha crescido 16% em 2022, ultrapassando assim os números anteriores à pandemia, uma análise detalhada dos dados da auditora GfK permite concluir que o segmento que mais contribuiu para essa subida foi o da faixa etária entre os 18 e os 30 anos, alavancando as vendas de géneros como a BD japonesa, fenómenos do Tik Tok ou de autoras como Colleen Hoover.