Mesmo doente, A$AP Rocky "partiu tudo" na primeira noite do Super Bock Super Rock

A$AP Rocky foi o grande destaque do o primeiro dia do festival Super Bock Super Rock , entre os vários artistas que entretiveram os milhares de festivaleiros presentes no Parque das Nações, a localização encontrada pela organização como alternativa ao Meco, devido ao estado de contingência.

O artista norte-americano, que lançou o último álbum em 2018 "Testing", chegou atrasado alguns minutos ao palco do Altice Arena. É que o "rapper" estava "muito doente", tal como próprio revelou durante a atuação. Para quem assistiu, ninguém diria.

Com um boneco grande insuflável no fundo, o namorado de Rihanna contagiou os festivaleiros com a sua energia ao arrancar o concerto com músicas como "A$AP Forever", "Doja" e "Praise the Lord", que foi uma das mais cantadas pelo público.

Durante o espetáculo, repetiram-se vários "mosh pits" e A$AP Rocky mostrou-se rendido aos espectadores. "Que público louco!" apontou, referindo mais tarde que estava "feliz" por estar ali, mesmo estando doente.

"LSD", "Everyday" e "LoveSick" foram alguns dos êxitos mais antigos que o rapper também apresentou, estando quase sempre aos saltos e com a voz bem colocada.

A surpresa aconteceu quando o artista desceu ao público que estava na linha da frente para jogar "pedra, papel e tesoura" com um jovem, que acabou por subir a palco. O rapper pediu-lhe um tema para cantar e o fã escolheu o "Sundress".

Com o tempo encurtado devido ao atraso, o intérprete, de 33 anos, acabou o concerto com músicas como "Pick It Up", "No Limit", "Yamborghini High" e "All Day".

Além do rapper norte-americano também T-Rex deu cartas ao abrir o palco principal. O artista da Máfia 73 interpretou temas como "Feeling", "Anti-Antes", "Chá de Camomila", "Volta" e "É Assim".

Apesar de não ter tido um público tão bem composto, o "rapper" contou com ao apoio dos festivaleiros que cantaram a maior parte das suas letras e se mostraram prontos para fazer a festa.

A seguir vieram os britânicos dos Metronomy, formados em 1999, que mantiveram sempre a energia em cima. Com músicas animadas e a não deixar cair a energia do concerto anterior.

No final do espetáculo, o vocalista Joseph Mount agradeceu em português o carinho do público.

Leon Bridges apareceu, de seguida, em palco com uma vertente mais ligada ao Soul, Blues e Jazz e a fechar o palco principal esteve Flume.

No palco LG by Rádio SBSR.FM e EDP/Somersby estiveram artistas como Luís Fernandes, que foi o primeiro artista a tocar e a abrir o evento (17h05), Cuca Monga, Fred, Los Bitchos, Hinds, Sports Team, David & Miguel, entre outros.