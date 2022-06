Metidos no buraco abissal da falta de fé

José Miguel Gaspar Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Western, drama, crime e ficção científica ditam leis em "Outer Range", uma nova série produzida por Brad Pitt e disponível na Amazon Prime Video.

Em certa ocasião cósmica, Cronos, o deus da mitologia grega que conduz a rotação dos céus e o passo eterno do tempo, rasgou um buraco no horizonte com a sua foice serpentina. Essa fenda que abriu no cosmos separou o céu da terra, o conhecido do desconhecido, e transformou a vida num nevoeiro de sonhos - e tudo o que vemos ou vimos, como em Poe e nos Propaganda, talvez seja só um sonho dentro de um sonho.

É isso que percebemos - a erupção de uma estranheza, de um medo intravenoso borbulhante - logo às primeiras imagens de "Outer Range" quando Josh Brolin, um rancheiro grisalho e taciturno, como são sempre os rancheiros do Oeste, galga pela noite e pela pradaria ansiosa, a levar um corpo morto no dorso do cavalo, e cavalga indómito em direção a um buraco.

O buraco, que ocupa aqui um papel central, é literal e metafórico e muito misterioso. É um buraco sem fundo, é estranhamente simétrico, e apareceu-lhe no meio do campo do rancho da família, vindo do nada, e tem sempre dentro uma exótica névoa planetária rodopiante. Tudo o que for atirado para o seu vazio, vamos aprender, reaparece noutro lugar do futuro, como se o bizarro buraco fosse a memória que caminha ou fosse um portal de viajar no tempo.

Noutra dimensão, a história opõe duas famílias rivais varadas pela tragédia da morte ou do desaparecimento, e o buraco é algo de muito mais trágico; é o vazio espiritual deles, cujos corações parecem estar todos em seca severa.

Rutilante, descoroçoada, enlouquecida, "Outer Range" (melhor do que "alcance exterior", a tradução espiritualmente certa seria "fora de alcance"), criada por Brian Watkins, com produção executiva de Brad Pitt, rodado em plena pandemia nos prados espetrais do Wyoming, é o novo drama neo-western de ficção científica da Amazon Prime - quem ainda não viu, deve imaginar um entroncamento onde chegam "Osark", "Yellowstone" e "Stranger things", que depois embatem no modelo totémico dos mistérios magnéticos de "Twin Peaks". De uma forma reptiliana, é fascinante.

Outer Range / Fora de Alcance

com: Josh Brolin, Lili Taylor

Amazon Prime Video, 2022