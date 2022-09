Micah P. Hinson: "O meu alvo são os fascistas e os capitalistas"

Sérgio Almeida Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Com um novo disco sair prestes a sair, Micah P. Hinson sobe este sábado à noite ao palco da Sala 2 da Casa da Música, no Porto, para um concerto integrado no encerramento da programação de verão. Uma oportunidade para colocarmos os corações ao alto.

Há 15 anos que Micah P. Hinson pisa os palcos portugueses, mas o concerto desta noite na Casa da Música é o primeiro desde a transformação interior que diz ter sofrido nos últimos tempos. Liberto da carga negativa que o perseguia há demasiado tempo, o texano - com novo disco previsto para dezembro - afirma ter descoberto um novo caminho de apaziguamento.

Completou 40 anos recentemente. Como é que alguém que começou a sua carreira tão cedo encara o facto de já não ser assim tão jovem?

PUB

Não sei se foi por ter atingido essa idade, mas apercebi-me, enquanto gravava o meu novo disco, que todas as minhas canções só falavam do passado, ou seja, a minha vida anterior. Descobri que isso não é nada saudável, porque estava sempre a reviver detalhes passados. Não aprendia nada. Então, resolvi fazer um pacto comigo mesmo e passar, de agora em diante, a escrever apenas a partir do presente. Sentia que a minha carreira não estava a ir a lado nenhum. Estava a lutar comigo mesmo e a resvalar para caminhos muito sombrios. E de repente sinto que tudo mudou. A minha escrita, mas também a forma de tocar guitarra e compor. Nesse sentido, chegar aos 40 anos tem sido glorioso. Não queria chegar aos 45 ou 50 a escrever como se tivesse 16.

É curioso, porque o ser humano tende a ficar mais pessimista à medida que envelhece.

(risos) É verdade. Nestes últimos anos tenho olhado de outra forma para de onde vim, o Sul e o Texas, a Igreja, os ensinamentos que me transmitiram... Tenho tentado encontrar uma verdade para mim próprio que me ajude a encontrar nova vida.

Acredita que a juventude é sobreavaliada no meio artístico?

Se virmos o que aconteceu com a Britney Spears e outro, acho que isso deveria levar-nos a pensar sobre o que andamos a fazer. São crianças lançadas para o meio artístico que até podem ter um começo fulgurante, mas que depois vão enfrentar questões complicadas que exigem uma maturidade que não têm. Um jovem de 16 anos não tem uma perceção exata de quem é, nem do mundo que a rodeia. É uma forma de abuso infantil. É algo que nunca permitirei que os meus filhos façam. Claro que podem tocar música e fazer o que quiserem, mas colocá-los num pedestal é algo que nunca farei. É o mesmo que lançá-los aos tubarões.

Ser pai ajudou-o nesse processo?

Sim, completamente. Tenho quatro filhos... até parece estranho dizê-lo. Acho que ser pai obrigou-me a começar a pensar num sentido mais alargado do que o individual e também a trabalhar a paciência e a entrega. Apesar dos desafios, sinto-me muito seguro em ser pai, porque sei muito bem o que quero transmitir-lhes.

A inspiração artística costuma vir dos desgostos, ou seja, um estado de alma oposto ao que tem hoje. O que ganhou em harmonia perdeu em inspiração?

Acho que não. Todas as experiências de vida contam, mas não creio que seja necessário sentirmo-nos miseráveis para fazermos música. As minhas vivências dos últimos tempos provam isso. Têm sido tempos muito prolíficos sem que isso signifique que esteja mal.

Essa crença é um mito?

Para uns será, para outros nem tanto. Dependo do que as pessoas procuram. Para mim, que durante muito tempo segui esse conceito, foi prejudicial na forma como via a música e o mundo. Quando nos convencemos de que não prestamos e que merecemos todo o mal que nos acontece, a vida pode ser insuportável. Não me parece justo dizer a um miúdo que a única forma de vir a criar algo de jeito na música passa por ter uma vida horrível. Isso pode dar-lhe cabo do juízo. Mas essa é uma questão muito boa mesmo.

Como se relaciona com a música atual alguém cujos principais heróis artísticos estão todos mortos ou a caminho disso?

A minha maior influência, não no som mas no sentimento, é o John Denver, que morreu há muito. Tento seguir novos músicos, mas não posso dizer que sejam realmente importantes para mim. Gostava que não fosse assim, mas tem muito que ver com a forma como consumimos música hoje, muito baseada em plataformas de streaming. No outro dia, mostrei à minha namorada uma cassete que ouvia quando tinha nove anos e ela ficou muito surpreendida. Não consigo conectar-me a um mesmo nível com a música que se faz hoje. Talvez a coisa mais entusiasmante que ouvi nos últimos tempos seja uma banda italiana chamada iosonouncane. É genial. Cria verdadeiras obras de arte.

A sua música é profundamente norte-americana, mas parece ter uma base de seguidores muito mais sólida na Europa. Como explica o contrassenso?

Foi algo que nunca me preocupou. As minhas experiências nos palcos norte-americanos não foram das mais agradáveis - foram umas três digressões apenas nestes anos todos -, mas desconheço se são eles que não se interessam por mim ou se sou eu que não lhes dou atenção suficiente. Apenas sei que não gostei da sensação de estar em palco.

"Ser pai obrigou-me a começar a pensar num sentido mais alargado do que o individual" Foto: Direitos reservados

O seu primeiro disco, "Micah P. Hinson and the gospel of progress", correspondeu logo a uma aceitação muito boa. Alguma vez sentiu que esse começo tão fulgurante poderia de alguma maneira prejudicar-lhe no futuro, por ter colocado logo as expectativas tão altas?

Quando gravei esse disco, a única diferença em relação ao que vinha a fazer há anos é que tinha mais instrumentos e capacidades para gravar. Se ouvirmos as demos, o essencial já estava lá. Não acha que tenha começado logo pelo pico. Sei que há muita gente que prefere esse disco a outros que fiz a seguir, mas para mim ele representa as origens. Nunca tentei perseguir isso. Sinto-me muito mais seguro e orgulhoso agora nas minhas canções. Vejo o "Gospel" como um grupo de ideias e não tanto como um disco. E quando vejo que já passaram quase 20 anos... uau! Mas agora faço rock clássico, pelo que não tenho que me preocupar muito com isso. Quando vou a Portugal, Espanha, Itália, Suécia ou qualquer outro país, sinto que há algo que me liga a essas pessoas que transcende as minhas origens. Sinto-me mais aceite na Europa, sem dúvida.

Ainda vive nos E.U.A.?

De momento, sou um nómada. Vivo metade do tempo no Texas e a outra metade em Espanha.

Já se definiu como conservador. O que significa ser conservador num meio dominado por liberais, como o musical?

Não me sinto como conservador. Tudo tem que ver com um artigo que saiu numa altura em que não estava a passar por um bom momento e acabei por dizer mais disparates do que devia. Mesmo o conceito de liberal nos E.U.A. é ridículo. As definições são estranhas. Quando estou no Texas e vejo as armas, os Wal Marts, as igrejas, as manifestações anti-aborto... é tudo um disparate. Esse local, no ponto de vida em que estou, causa-me repulsa e desconforto. É por isso que passo cada vez mais tempo na Europa. Não quero representar o Texas de maneira nenhuma.

É oriundo do Texas, estado conhecido pela proliferação de armas. Se a sua guitarra fosse uma arma, como dizia Woody Guthrie, quais seriam os alvos?

Sem dúvida que seriam os fascistas e os capitalistas. São dois dos maiores inimigos das pessoas.

O que se pode saber mais sobre o novo disco?

Assinei por uma editora muito boa. As gravações começaram em Itália ainda antes do início da pandemia e foram regravadas mais recentemente. Tem material muito bom de Tom Waits, Bob Dylan ou Bonnie Raitt, a produção de Mike Patton e o contributo dos Calexico ou Vinicio Capossela. Na minha opinião, é o melhor que já fiz. E tenho mais para vir. Uns três trabalhos, pelo menos. Sinto que aquilo que fiz anteriormente é apenas uma preparação para o que vem aí.