Michelangelo Antonioni ou a anatomia dos sentimentos

Há sete filmes do mestre italiano para ver a partir de hoje. Um tratado de angústias existenciais

Depois de Vittorio De Sica e Valerio Zurlini, a Leopardo Filmes continua a revelar ao público em geral, nas salas geridas pela Medeia Filmes, clássicos do cinema italiano. Nesta segunda parte, dedicada a Michelangelo Antonioni (1912-2007), o ciclo, que se denomina "O passo em frente", propõe sete filmes em cópias novas e restauradas deste nome ímpar do cinema mundial, primeiro no Nimas, em Lisboa, a partir de hoje, dia 26; depois no Porto, no Teatro Campo Alegre, a partir de 1 de setembro; numa operação que se estenderá ainda a Setúbal, Coimbra, Braga e Figueira da Foz.

O subtítulo da mostra, o tal "passo em frente", refere-se ao caminho que Antonioni trilhou a partir de certo ponto da sua carreira, afastando-se da matriz neorrealista que caracterizou o cinema italiano do pós-guerra, concentrando-se na vida interior das suas personagens, nas angústias existenciais, no desconforto e nas dificuldades das relações humanas, mais do que numa ligação ao real, ao imediato, ao mais diretamente político.

Como aconteceu com quase todos os grandes cineastas italianos deste período, a obra de Antonioni ia-se cruzando com a de muitos dos seus pares, tendo colaborado na escrita de filmes de Roberto Rossellini e Federico Fellini e mantido uma colaboração em vários filmes com a argumentista Suso Cecchi d"Amico, mais conhecida pelo que escreveu para Luchino Visconti. Mas a partir de "O grito", em 1957, a obra de Antonioni tornou-se mais ascética, também do ponto de vista formal, afastando-se claramente da exuberância de Fellini, do romanesco de Visconti e do realismo social de Rossellini.

Trilogia monocromática

Antonioni nasceu em 1912, em Ferrara, tendo estudado Economia em Bolonha. A sua vida mudou de rumo ao instalar-se em Roma para estudar no Centro Sperimentale di Cinematografia. Escreveu sobre cinema, publicou contos, trabalhou com o francês Marcel Carné, dirigiu algumas curtas-metragens e documentários que apontavam para uma integração orgânica no cinema que se fazia então em Itália, mas daria logo indicações de que o seu caminho seria outro com a primeira longa-metragem de ficção, "Escândalo de amor", estreada em 1950 e um dos filmes que agora vamos rever. Depois de "O grito", outra das obras da mostra, Antonioni dirigiu a que ficaria conhecida como a trilogia dos sentimentos: "A aventura" (1960), "A noite" (1961), "O eclipse" (1962). Felizmente, os três filmes integram a retrospetiva que agora nos é dada a ver. E se Fellini teve a sua Giulieta Masina, Visconti o seu Burt Lancaster e Rossellini a sua Ingrid Bergman, Antonioni estabelece nesses três filmes outra das mais espantosas associações de um autor com uma atriz, no caso Monica Vitti, com quem viveu durante dez anos.

É Vitti que acompanha ainda o realizador na primeira experiência no filme a cores, o assombroso "O deserto vermelho" (1964), outro dos filmes da mostra. Antonioni, por essa altura já um dos autores mais prestigiados do cinema mundial, com prémios maiores em Cannes, Berlim, Veneza e Locarno, inicia um périplo internacional que o leva de início à cena britânica dos anos 60, com "Blow-up - História de um fotógrafo" e essa cena final do jogo de ténis com uma bola imaginária a resumir de certa forma o seu cinema mais metafísico - arriscaríamos a fazer jogar essa cena com a travessia da piscina com a vela sem se apagar na "Nostalgia" de Andrei Tarkovski. Seguem-se os Estados Unidos, com "Deserto de almas" (1970) e a explosão da sociedade de consumo ao som dos Pink Floyd; a China, com o documentário épico "Chung Kuo" (1972); e Espanha, com "Profissão: Repórter" (1975) e esse enigmático plano-sequência entrando e saindo do quarto de Jack Nicholson.

PUB

De regresso a Itália, Antonioni convida Monica Vitti para uma das primeiras experiências rodadas em vídeo, "O mistério de Oberwald" (1980), provando também o seu gosto pelo experimentalismo, a que se sucede, dois anos depois, "Identificação de uma mulher", o filme mais recente que vamos agora ver ou rever nesta retrospetiva. Debilitado pela doença, é já com a ajuda de Wim Wenders que termina em 1995 "Para além das nuvens" e recebe um Oscar honorário. Antonioni faleceria em Roma, em julho de 2007, aos 94 anos.

Os filmes da mostra

Escândalo de amor

1950

O grito

1957

Leopardo de Ouro em Locarno

A aventura

1960

Prémio Especial do Júri e Prémio da Crítica em Cannes

A noite

1961

Urso de Ouro em Berlim

O eclipse

1962

Prémio Especial do Júri em Cannes

O deserto vermelho

1964

Leão de Ouro em Veneza

Identificação de uma mulher

1982

Prémio do 35.º Aniversário em Cannes