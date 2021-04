Michelle Obama indica o caminho da superação

JN Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Com "A minha história", Michelle Obama partilhou as suas memórias com milhões de leitores em todo o Mundo. Só em Portugal, o livro vendeu perto de 30 mil exemplares.

Num trabalho de reflexão e de fôlego narrativo, a antiga primeira-dama americana recorda um percurso pessoal rico, mas também o impacto global que alcançou, ao ajudar a criar uma Casa Branca mais inclusiva e a afirmar-se como uma poderosa defensora de mulheres nos EUA.

Agora, no livro que pode ser comprado nas bancas com o "Jornal de Notícias" já a partir deste domingo, por mais 9,90 euros, Michelle Obama desafia todos os leitores a contarem a sua história, encorajando-os a descobrirem o poder da sua própria voz.

Em "A minha história - Um diário para encontrar a sua voz", não faltam apelos para que cada um possa refletir sobre a sua história pessoal e familiar; sobre os seus desafios e sonhos; mas também sobre o que o move e enche de esperança.

"Espero que use este diário para anotar as suas experiências, pensamentos e emoções, em tudo quanto estes têm de imperfeito e sem julgamentos... Não temos de nos recordar de tudo. Mas tudo o que recordamos tem valor", escreve Michelle Obama na introdução deste diário.

Cada leitor é chamado a encontrar a sua própria voz neste livro, em que também nos deparamos com dicas para que seja possível traçar um caminho individual ou alimentar o sentido de esperança.

Para Michelle Obama, a vontade de transformação não significa chegar a algum lado ou realizar determinado objetivo. Na sua forma de ver a realidade, a mudança é sobretudo "um movimento em frente, um meio de evoluir, uma forma de tentarmos sempre chegar ao nosso melhor eu".

PUB

Nestas mensagens de autoconfiança e superação, a autora exorta os leitores a descobrirem nas suas próprias vidas acontecimentos de que se devem orgulhar.