Midnight Ambassador apresenta novo EP na redação do JN

Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Midnight Ambassador é André Graça, um músico português que acaba de lançar um novo EP, "Fragile Igloo", que será apresentado esta tarde, ao vivo, na redação do JN.

O single "All My Love", é um dos cinco capítulos de uma história que é contada em "Fragile Igloo" e que corresponde às cinco músicas do EP.

Com uma sonoridade altamente influenciada pelo hip-hop e o R&B, "All My Love" explora o ecletismo do músico bejense, influenciado por géneros que vão desde o Indie Rock ao Bedroom Pop.



Midnight Ambassador conta com uma presença hipnotizante ao vivo tendo chamado a atenção de vários festivais internacionais como Camden Rocks Festival, Indie Week UK e Canadian Music Week, sendo de assinalar a presença, no mês passado, no Indie Week Canada em Toronto.



Vivendo com um pé em Portugal e outro no Reino Unido, André é natural de Beja e estudou piano, percussão, saxofone e composição no Conservatório Regional de Música. Terminado o ensino médio, foi aceite na Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, onde cursou Composição Musical e Tecnologias para Filmes e Jogos.

Em 2018 lançou o seu primeiro EP, "Midnight Ambassador", onde o músico começa uma busca incessante pela sua identidade pessoal e musical. O single Fools rapidamente ganhou notoriedade chamando a atenção da instituição de saúde mental britânica SANE, e posteriormente de Pete Eliot, realizador de uma série documental chamada Instrumental Health, série que está agora nomeada para os Mind Media Awards de 2019. Também integrou o projecto #fazesparte, uma instituição de saúde mental portuguesa dirigida pela YMCA e para quem realizou um concerto de beneficência.

Em Junho de 2019 lançou "Pleasure" que atingiu altos níveis de popularidade fazendo parte da playlist Hot New Bands do Spotify, registando também já passagens pela KEXP Seattle e pelo top A3.30 da Antena3, alcançando o 4.º lugar.