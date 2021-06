Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro asseguram presença em Cannes

João Antunes Hoje às 11:03 Facebook

O filme de confinamento, "Diários de Otsoga", será exibido na Quinzena dos Realizadores

Depois do anúncio das secções mais importantes do festival de Cannes, a Seleção Oficial, a Semana da Crítica e a Quinzena dos Realizadores, a presença portuguesa resume-se a um único título, muito pouco face à dimensão internacional do nosso cinema.

Há algo a fazer pelas entidades, públicas e privadas, pela difusão do nosso cinema extra-muros, junto dos diversos responsáveis pela programação de Cannes? Há e é urgente.

Basta dizer que uma cinematografia com o prestígio internacional da portuguesa, medido pelos inúmeros prémios recebidos recentemente em Locarno ou Berlim, há quinze anos que não coloca um filme em competição pela Palma de Ouro - o último foi "Juventude em Marcha", de Pedro Costa, em 2006.

Miguel Gomes regressa assim à Quinzena dos Realizadores, onde apresentara em 2015 o que era ainda o seu último trabalho concluído, a trilogia "As Mil e uma Noites". E vai acompanhado por Maureen Fazendeiro, uma cineasta francesa, há muito a viver em Portugal, e que já dirigira vários filmes, tendo vencido o prémio de melhor curta portuguesa em 2014 no Indie Lisboa com "Motu Maeva".

O Otsoga do título é a palavra Agosto escrita ao contrário - "Aquele Querido Mês de Agosto", de Gomes, também estreara na Quinzena, em 2008 - e resulta de um argumento escrito pelos dois realizadores e por Mariana Ricardo. O filme, que conta com a participação de Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro, foi rodado em 16mm, depois da equipa ter feito os testes de Covid-19 e se ter encerrado numa quinta da região de Sintra.

Miguel Gomes estava a trabalhar no Brasil num projeto inspirado em "Os Sertões", de Euclides da Cunha, interrompido pela pandemia, e fez entretanto um périplo pela Ásia em busca de tema para uma nova longa-metragem.

Depois de Cannes, "Diários de Otsoga", produzido por O Som e a Fúria e Uma Pedra no Sapato, estreia comercialmente em França a 14 de julho e chegará às nossas salas a 19 de agosto, através da distribuidora Desforra Apache.