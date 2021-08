Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro: "Tínhamos vontade de voltar a estar com pessoas"

João Antunes Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro falam de "Diários de Otsoga", já nas salas.

Entre agosto e setembro de 2020, durante seis semanas, os realizadores Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro fecharam-se, com uma equipa de 15 pessoas, entre técnicos e atores, numa quinta perto de Sintra, testados e com rodagem aprovada, filmando o seu quotidiano. O resultado, "Diários de Otsoga", aparece-nos contado do fim para o princípio. Depois da Quinzena dos Realizadores de Cannes e da estreia em França, chegou esta semana às nossas salas.

Depois de ver o filme a ideia parece simples. Mas quem a teve em primeiro lugar?