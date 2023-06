Miguel Real recria último minuto na vida de Saramago

JN Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo livro de Miguel Real, "O último minuto na vida de Saramago" marca a estreia do escritor no catálogo de ficção da Companhia das Letras, chancela da Penguin Random House Portugal.

É "entre o delírio e a realidade" que Miguel Real recria os segundos finais da existência de José Saramago, descrevendo "os fracassos e glórias do escritor mais importante da literatura portuguesa contemporânea".

Num livro "curto e emocionante", Real efabula sobre um "Saramago moribundo que revisita 87 anos de uma vida comprometida com a denúncia da injustiça social e dedicada ao poder subversivo da literatura. Com Pilar à sua beira, e consciente do fim iminente, deixa-se visitar pelos seus fantasmas e enceta com eles um último diálogo, por vezes doloroso, mas sempre genuíno", descreve a editora em nota de imprensa.

PUB

Ao longo das páginas são várias as figuras próximas do Nobel da Literatura que vão aparecendo, como o bisavô que não chegou a conhecer aos familiares e amigos que ajudaram a moldar um caminho que percorreu.

Escritor e ensaísta, Miguel Real é autor de vários livros sobre a vida e obra de José Saramago, como "Narração, maravilhoso, trágico e sagrado em Memorial do convento" e "Pessoa & Saramago". Participou ainda em "José Saramago. Nascido para isto", organizado por Carlos Reis, e em "José Saramago: A escrita infinita", organizado por Carlos Nogueira. Em setembro de 2022 publicou, na Companhia das Letras, "As 7 vidas de José Saramago".